Memes: Argentina le ganó a Colombia y las redes estallaron

Después de la victoria de la Selección Argentina ante Colombia en la Copa del Mundo Sub 20, las rede sociales estallaron con diferentes comentarios sobre lo ocurrido en el campo de juego. La victoria 1-0 con gol de Mateo Silvetti y los usuarios de Twitter salieron al cruce para hacer comentarios y se llenó de memes.

La selección argentina Sub-20 le ganó esta noche 1-0 a su par de Colombia, en Santiago de Chile, y se clasificó a la final del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino. En el partido disputado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el delantero Mateo Silvetti marcó el único gol del encuentro a los 27 minutos del complemento.

Los mejores memes