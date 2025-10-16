Repudiable: Karen Reichardt calificó a los que no votan a La Libertad Avanza como "enfermos mentales"

La candidata a diputada de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires Karen Reichardt, segunda en la lista que encabeza Diego Santilli, aseguró que quienes no los voten tienen "una enfermedad mental".

La postulante libertaria aseguró que La Libertad Avanza debe ir a buscar al "electorado que no fue a votar" en septiembre, cuando se realizaron las elecciones bonaerenses. El otro electorado, opinó en diálogo con Radio Rivadavia, "de verdad que es una enfermedad mental".

"Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada: que vos me digas 'yo estoy mirando algo, yo estoy mirando y veo que no tengo cloacas, ¿por qué sigo votando a las mismas personas?'", siguió y añadió: "No es que piensan distinto. Las personas no es que piensan distinto. Es un tema cultural, no es un tema de pensamiento, no es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, que lo tienen adentro".

Cuando el periodista Lucas Morando, compañero de programa de Jonatan Viale, le acotó que no podía decir que no podía decir que quienes no los voten son "enfermos mentales", Reichardt retrucó: "No dije enfermos mentales, dije enfermedad mental. No dije enfermos. Enfermedad, es una manera de decir, cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip que vos decís 'se me tara'".

Hay antecedentes: el día que Karen Reichardt pidió un "muro" para separar "kirchneristas" de la "gente de bien"

En 2023, Reichardt grabó un video para la plataforma TikTok en el que propuso levantar un muro para separar a los "kirchneristas que les gusta vivir de las migajas del Estado" de los promotores del capitalismo.

"Hagamos una cosa así: de este lado tenemos el capitalismo, (estamos) los que nos gusta crecer, las grandes empresas", propuso la candidata libertaria y continuó: "(Y del otro lado) los kirchneristas a los que les encanta vivir de las migajas del Gobierno, los Insaurraldes que se van en yate".