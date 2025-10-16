Milei retoma la campaña en PBA y busca espantar el fantasma de Espert

Tras su viaje a Estados Unidos, de donde se volvió con la promesa de apoyo económico con la condición de que La Libertad Avanza (LLA) gane las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei retomará este viernes la campaña en la provincia de Buenos Aires donde desembarcará en un distrito violeta. De cara a las última semana antes de la veda electoral, el mileismo busca dejar detrás el impacto de la renuncia a la candidatura de José Luis Espert por vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.

En la fecha fundacional del peronismo, Milei encabezará a las 17 una caminata por la plaza Aviadores del Palomar, municipio de Tres de Febrero, que es gobernado por el intendente mileista Diego Valenzuela. El Presidente estará escoltado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional y candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y Diego Santilli, que heredó la cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales con la renuncia de Espert.

La agenda de Milei en la última semana de campaña todavía no está confirmada. Armadores de LLA no confirmaron si el de Tres de Febrero es el último acto con el Presidente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según cronogramas que circulan en los Whatsapp del oficialismo, se afirma que mañana viernes también estará en Pergamino.

Para el 22 de octubre se prevé un cierre de campaña en el AMBA, sin lugar definido y el 25, último día antes de la veda, está prevista una actividad en San Isidro. El primero tendría un formato de acto y el segundo se especula que sería una actividad con vecinos o una recorrida. Al margen de la presencia del presidente de las múltiples camperas, el cronograma bonaerense prevé actividades en Tigre, Chivilcoy y Almirante Brown.

"Ya dimos vuelta a esa página, hay que elegir el casillero violeta. No es un tema de candidatos", comentó a El Destape un dirigente bonaerense de LLA. Pese a que la justicia electoral no hizo lugar a los pedidos para reemplazar el rostro de Espert con el de Santilli, en las filas mileistas se conformaron con que por lo menos autorizar el afiche con la cara del actual diputado nacional.

Así las cosas, en la boleta estará Espert junto a Karen Reichardt, la segunda en la boleta, pero en el afiche y en las publicidades la hacen Santilli y la conductora de un programa sobre perros en la Televisión Pública. En un spot reciente, en el que explica el uso de la Boleta Única de Papel, el ex vicejefe de Gobierno porteño redujo al promotor de "cárcel o bala" a "otra persona que bajó su candidatura" y buscó imponer que "Para votar al colorado, marcá al pelado".

Quizás sea irónico o una muestra de compromiso total, pero el diputado del PRO se encargó vía Twitter de hacer público su dilema: "¿Me pelo o no me pelo?".

"Lo del 'Colo' cayó bien. Dio un clima más positivo. Es un candidato instalado y puede apelar al votante que nos eligió en el ballotage. Ahora, a dónde llegaremos, no sabemos", se entusiasmaron fuentes ligadas al armado bonaerense, que se excusaron cuando se les preguntó qué cantidad de bancas especulan con quedarse.

Así las cosas, según se reprodujo en este medio, en la Casa Rosada creen que pueden reducir la distancia en la provincia de Buenos Aires. Fuentes del armado bonaerense son optimistas respecto a la gira estadounidense de Milei, en la que pudo tener unos minutos a solas con su admirado Donald Trump y el respaldo posterior al potencial triunfo. También afirman, a diferencia de la elección provincial, se reducirá el ausentismo y que esto beneficiará a LLA. "En septiembre, la gente mucho no entendía que votaba", acotó otra voz violeta.