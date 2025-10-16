Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, lanzó una insólita pregunta en su cuenta de X, a diez días de las elecciones. "¿Me pelo o no me pelo?", preguntó.

Días atrás, José Luis Espert bajó su candidatura a legislador nacional, envuelto en un escándalo por su vínculo con Fred Machado, argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos que será extraditado el 5 de noviembre. En ese momento, comenzó una nueva novela electoral: La Libertad Avanza pidió, por un lado, que Santilli -tercero en la lista- encabece las postulaciones del oficialismo y, por el otro, que se reimpriman todas las boletas, a cargo del Estado nacional por el debut de la Boleta Única de Papel (BUP).

La Cámara Electoral rechazó la reimpresión de las boletas, pero autorizó el cambio de lugares en la lista. Entonces, se confirmó que La Libertad avanza presentará como primer candidato a Diego Santilli, pero en una boleta con la cara de José Luis Espert.

Desde ese momento, el ahora cabeza de lista comenzó la campaña para intentar hacer menos confusa la situación de quiénes ingresen al cuarto oscuro el domingo 26 de octubre. Más temprano esta semana, se conoció un spot con la leyenda "Para votar al colorado, marcá al pelado"; luego, versiones periodísticas hablaron de un presunto pedido del Gobierno a Santilli para que se corte el pelo y, así, emule la cabellera de Espert, el candidato que renunció. Ahora, Santilli se hizo eco de esas versiones y tuiteó: "Acerca del debate tuitero… ¿Me pelo o no me pelo? Los leo".

José Luis Espert renunició a su candidatura a diputado.

Las versiones sobre el pedido: qué dijo Nicolás Wiñazki

El miércoles por la noche, el periodista Nicolás Wiñazki contó en A24: "¿Qué es lo que le está pidiendo el gobierno a Santilli? Que se pele. Esto es real". Luego, agregó que a Santilli "le están pidiendo que vaya a un canal de televisión" para dar una entrevista con el nuevo estilo.

Luego, el periodista añadió: "Esto es real, no es una joda. Le están diciendo que se rape el pelo para ser pelado, como el pelado que está en la boleta, que es Espert. Y para hacer un chiste".