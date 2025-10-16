Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

Fred Machado, argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, será extraditado a ese país el 5 de noviembre, confirmaron fuentes del caso a El Destape.

Machado viajará a Texas escoltado por agentes de una fuerza estadounidense, que vendrá a Argentina, agregaron las fuentes. La Interpol había fijado el 9 de noviembre como fecha límite para la extradición.

Hace algunos días, el presidente Javier Milei firmó el decreto que concede la extradición a Estados Unidos del empresario. El mandatario dejó firmado el decreto antes de viajar a Washington DC para reunirse con su par Donald Trump.

Machado se encuentra detenido en una delegación policial en Viedma desde la semana pasada y es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Texas. El empresario enfrenta en Estados Unidos cargos que van desde fraude hasta lavado de dinero del narcotráfico.

El caso Machado volvió a cobrar notoriedad a raíz de sus vínculos con José Luis Espert, a quien le habría hecho pagos en dólares por un trabajo de asesoría. La situación forzó al diputado libertario a renunciar a su candidatura a primer diputado por La Libertad Avanza (LLA), por lo que fue reemplazado en la lista de la provincia de Buenos Aires por Diego Santilli.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la semana pasada la extradición de Machado a los Estados Unidos para ser juzgado por delitos vinculados con una causa penal en ese país, al rechazar el recurso ordinario interpuesto por su defensa y ratificar la sentencia del Juzgado Federal N.º2 de Neuquén. El máximo tribunal, con las firmas digitales de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que el fallo de primera instancia que había declarado procedente la extradición debía quedar firme.