Afuera de un acto de Santilli en Quilmes, un hombre le pegó a una manifestante: "Zurda"

Después de que el candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, participara de un acto en Quilmes, un hombre violento golpeó a una mujer mientras insultaba a los "zurdos".

"Andate a Cuba, hija de puta", le dijo el hombre justo antes de golpearla en su cara. "Forra", siguió el violento, quien siguió insultando aún después de pegarle.

Cuando ocurrió el ataque, Santilli ya había dejado la zona: antes, encabezó una charla con vecinos en una confitería. La mujer había ido, junto a un puñado de personas, a protestar contra la presencia del candidato de LLA.