En Casa Rosada creen que reducen la diferencia en PBA a un dígito y ganan las elecciones con 35%

El Gobierno tiene números que lo dan ganador de las elecciones del 26 de octubre. En Casa Rosada creen que treparán al 35% en total a nivel país y se consolidarán como la primera fuerza. Fuentes al tanto de las encuestas que maneja La Libertad Avanza afirmaron a El Destape que "la diferencia en Provincia de Buenos Aires se redujo". Este funcionario que pudo ver los números que tiene la Casa Rosada destacó: "La diferencia ya no va a ser de 14 puntos como en septiembre. Ya estamos en un dígito. Tal vez sean entre 7 y 9 puntos".

El escenario no es puro optimismo para el Gobierno. Si bien tienen encuestas que lo dan primero será por una cifra muy baja para las expectativas que tenía Javier Milei hace dos meses, cuando esperaba el oficialismo sacar 45 puntos.

En Casa Rosada adelantan que saldrán primeros con 35%. Hace algunas semanas un ministro le confió a El Destape: "El tema que tenemos nosotros es en cuántas mesas de negociación nos tenemos que sentar para hacer las reformas del año que viene. Si ganamos por poco margen, en muchas. Si ganamos por más de diez puntos, nos sentaremos en poquísimas mesas".

El resultado que espera el Gobierno tiene que ver con las preocupaciones de Estados Unidos: el Gobierno inevitablemente tendrá que ir hacia una alianza con los sectores aliados a los que había dejado afuera.

Es parte de la puja que vive en estos momentos el oficialismo de cara al día después del 26 de octubre. "Vamos a tener que gobernar sin pelearnos con todos. Recomponer la relación con los aliados. Y abrir el gabinete para que esos se acuerdos queden plasmados con funcionarios dentro de la estructura", explicó un funcionario a El Destape.

La elección, entienden en Balcarce 50, tendrá sus puntos altos para LLA en Entre Ríos, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires. Allí esperan ganar y superar el margen que Fuerza Patria le saque a Milei en PBA.

En CABA, hay una especial preocupación. En el Gobierno creen que Patricia Bullrich va a quedar primera como senadora pero no el 50% que acostumbraba el PRO. Algunos pesimistas del Gobierno creen que apenas tocará el 40%. El caso del candidato libertario a diputado Alejandro Fargosi será peor. En la Casa Rosada entienden que puede llegar a perder.

Asimismo, en LLA ya dan por perdidas Córdoba y Santa Fe. En la primera solo celebran que el candidato de Fuerza Patria apenas toque los 5 puntos. "Ahí vamos a hacer la diferencia con nuestro candidato", cuentan. Y en la segunda la ven mal: temen que no haya escenario de tercios en Santa Fe y los libertarios queden terceros lejos.

En el Gobierno ya se especula cómo será la comunicación de un posible triunfo. "Nosotros vamos a mostrar todo el país. Tenemos candidatos en todo el territorio. Vamos a contar todos los votos, si ganamos. Y si llegamos a perder, mostraremos cómo crecimos en las dos cámaras del Congreso. Podemos llegar a 100 diputados en total y eso es importante", reveló un funcionario de Rosada a El Destape.