Elecciones 2025: quién gana hoy según las últimas encuestas

Falta menos de un mes para las elecciones legislativas 2025 en Argentina, en las que La Libertad Avanza (LLA) buscará recuperarse de la derrota en la provincia de Buenos Aires y dar una señal de gobernabilidad a los mercados, que dudan del plan de ajuste y quema de dólares. Mientras tanto, Fuerza Patria busca ser la mayor fuerza opositora al espacio de Javier Milei y ampliar su fuerza parlamentaria. Enterate acá de los resultados oficiales de las elecciones 2025.

Qué dicen las últimas encuestas: quién gana hoy

La consultora Zuban- Córdoba realizó un trabajo de opinión pública en la provincia de Buenos Aires, jurisdicción con la mayor cantidad de votantes y donde el oficialismo nacional perdió en los comicios provinciales del 7 de septiembre contra el peronismo.

En ese marco, el candidato a diputado con mayor intención de voto es Jorge Taiana de Fuerza Patria con 41,8%, superando a su rival de LLA José Luis Espert, que recolecta un 31,9%.

Muy por detrás, aparece la opción "no sabe" con un 4,2%. Detrás aparece la candidata de Potencia María Eugenia Talerico con un 3,5% de intención de votos, que supera a Ricardo Alfonsín de Proyecto Sur que obtiene un 3,5%.

Qué dice una de las encuestadoras que falló en Buenos Aires

Por otra parte, la consultora Isasi - Burdman realizó un trabajo de opinión pública en la Ciudad de Buenos Aires, donde LLA va en alianza con el PRO, que gobierna el territorio desde 2007.

En ese marco, para la categoría senadores, aparece primera la candidata de LLA, Patricia Bullrich, con el 31,8% de intención de votos; el segundo es el representante de Fuerza Patria, Mariano Recalde, con el 16,8%. Tercero aparece Facundo Manes, del GEN (9,4%); cuarta está Graciela Ocaña, de Ciudadanos Unidos (9,1%), y quinto aparece Christian Castillo, del FIT-U (6,3%).

Para la elección de diputados, aparece primero el candidato de LLA, Alejandro Fargosi, con el 25,5% de intención de voto, por delante del 15,7% del postulante de Fuerza Patria, Itai Hagman. Luego, están Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (12,3%); Ricardo López Murphy, de Potencia (8,9%), y Martín Lousteau, de Ciudadanos Unidos (7,8%).

La encuesta que marca un cambio de tendencia: quién ganaría hoy

La consultora Reale- De la Torre realizó un trabajo de opinión pública en septiembre que arrojó un empate técnico entre Fuerza Patria y LLA+Aliados, con un 36,4% contra un 35%, respectivamente. Detrás quedan la opción "Ninguno" escala al 14,7%, la categoría "Otros espacios" escala a un 11,3% y el FIT recolecta un 2,6%

El sondeo hizo una comparación con febrero y agosto de 2025. LLA pasó de estar posicionado cómodamente en el primer lugar a correr levemente de atrás al peronismo, que fue creciendo en intención de voto a lo largo del año. Así, el mileismo pasó de 43% en febrero a 38,4% en agosto y el 35% de septiembre. Fuerza Patria, en cambio, avanzó de 26,7% en febrero a 27,1% en agosto hasta el 36,4% de la actualidad.