A 24 días de las elecciones nacionales del 26 de octubre, la consultora Analía de Franco dio a conocer la última encuesta que realizó en la provincia de Buenos Aires. El estudio se realizó a 1.101 personas que habitan la provincia de Buenos Aires, de entre 16 a 74 años entre el 22 al 26 de septiembre. El resultado muestra otro revés para el gobierno libertario que tiene a José Luis Espert como primer candidato a diputado Nacional en provincia de Buenos Aires.

El sondeo se terminó dos días antes de que se revelaran más detalles del caso que vincula al primer candidato a diputado nacional de LLA con el acusado de narcotráfico Fred Machado y se revelaran un supuesto pago por 200 mil dólares para Espert de parte de Machado en febrero del 2020. El mismo está bajo investigación en la justicia de Estados Unidos.

Quién gana hoy en la provincia de Buenos Aires

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Entre las diferentes preguntas se evaluó la "tendencia electoral" y la "preferencia del voto" de cara al 26 de octubre. Según detalló la encuestadora, el 35,9% votaría a Jorge Taiana (Fuerza Patria), y en segundo lugar quedaría José Luis Espert (Alianza La Libertad Avanza) con el 26,8%, una diferencia de 9,1 puntos. Vale remarcar que la diferencia de puntos entre ambas fuerzas en septiembre fue de 14, por lo que este resultado la estaría achicando 4 puntos. En un tercero y lejano lugar quedaría Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) con 5 puntos; cuarto estaría Fernando Gray (Unión Federal) con 3,3; el abogado penalista Fernando Burlando (Propuesta para el Cambio) llegaría a los 3,1 y Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con 3 puntos serían las fuerzas que pasarían el piso para ingresar.

Respecto de la preferencia del voto para octubre, el 51,2% prefiere a "candidatos que controlen la gestión del presidente Milei", es decir a la oposición; mientras que le 31,8% votaría a "candidatos que apoyan la gestión del presidente Milei", y el 17,1% restante respondió "no saber" a quién votará.

Más encuestas negativas para Milei

Una reciente encuesta de Management & Fit reveló un escenario legislativo adverso para La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas 2025. Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria, encabeza la intención de voto con el 34,9%, superando por casi cinco puntos a José Luis Espert (30%), candidato del gobierno libertario. El dato cobra relevancia en un contexto donde la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó al 37,4%, el nivel más bajo desde que asumió.

El estudio también muestra que Fuerza Patria (Kirchnerismo) concentra el 40% de las preferencias legislativas en la provincia, mientras que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO -que incluye a Milei, Bullrich y Macri- alcanza el 31,9%. Este diferencial de 8 puntos marca una tendencia que podría impactar en la composición parlamentaria y en la capacidad del oficialismo para sostener sus iniciativas.