Nueva denuncia contra Espert por sus vínculos narco: "Encubrimiento"

El diputado nacional y primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) a renovar la banca por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, sumó este jueves una nueva denuncia por "encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público", luego de que admitiera en declaraciones televisivas que utilizó para una campaña electoral recursos que provenían de una organización liderada por Fred Machado, empresario procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

"Declaró públicamente que se enteró en 2021 que esos recursos provenían de una organización liderada por Fred Machado, y aun así no hizo la denuncia correspondiente", planteó el denunciante Adrián Bastianés, titular de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina (ALUTARA) y ex perito informático de la PFA. La denuncia, que es la tercera que tiene en su contra Espert por este mismo tema, fue radicada ante el Juzgado Federal N°8 a cargo del juez Ariel Lijo.

Noticia en desarrollo...