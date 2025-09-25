Una encuesta de la consultora Zentrix reveló que Fuerza Patria le lleva una ventaja de seis puntos a La Libertad Avanza a un mes de las elecciones legislativas nacionales de octubre. Luego del anuncio del paquete de asistencia financiera por parte de Estados Unidos, los comicios que definirán a los nuevos diputados y senadores cobran mayor relevancia pero hasta ahora no parece haber dado vuelta la tendencia desde los comicios en la provincia de Buenos Aires.

Quién gana en la última encuesta: el contundente resultado

De acuerdo a lo que reveló la consultora, Fuerza Patria lidera las encuestas con el 41,5% y se impone por sobre el 35,4% de La Libertad Avanza. Más abajo aparecen Provincias Unidas (5,6%) y el Frente de Izquierda (3,8%). La encuesta fue realizada del 10 al 20 de septiembre sobre 1.122 casos a nivel nacional.

Por otra parte, la consultora Tendencias realizó una encuesta entre el 13 y el 16 de septiembre sobre 4.361 casos en la provincia de Buenos Aires. Jorge Taiana (Fuerza Patria) lidera la intención de voto con el 40,4%, por encima del candidato libertario José Luis Espert, que arrojó un 32,3%. Mucho más abajo, el candidato de izquierda se lleva el 6,5%.

A un mes de las elecciones, Lousteau cruzó al candidato de Milei en CABA

El senador nacional y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, cruzó al ahora libertario Alejandro Fargosi, quién “se bajó” del debate que iba a llevar a cabo el programa de TN, ‘A dos voces’, que se llevará a cabo el próximo 8 de octubre.

Desde sus redes sociales, el radical lamentó que el candidato por La Libertad Avanza “se haya escapado” para hablar sobre la situación actual del país bajo el gobierno de Javier Milei.

“Me acaban de confirmar que Fargosi se escapó del debate al que su equipo se había comprometido hace una semana. Una pena que no quieran dar la cara para debatir todo lo que el gobierno está haciendo mal. Parece que la casta del Gobierno tiene miedo”, indicó Lousteau.

Por el momento, Fargosi no hizo ninguna declaración respecto a su ausencia en el programa de cable, ni tampoco realizó publicaciones en respuesta al candidato de Ciudadanos Unidos. Paralelamente, el resto de los candidatos a diputados sí confirmaron su presencia: además de Lousteau, asistirán Itaí Hagman (Fuerza Patria), Myriam Bregman (Frente de Izquierda de los Trabajadores), Hernán Reyes (Coalición Cívica Ari) y Ricardo López Murphy.