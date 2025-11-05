Receta de pan dulce y a cuánto vender el kilo para Navidad.

Llega la época de las fiestas y en momentos de crisis los emprendimientos de venta de pan dulces y otras cosas ricas para la mesa navideña y de año nuevo comienzan a florecer. Pero calcular los costos, cantidades y el precio ideal para generar ganancia no es tarea sencilla. Es por eso que a continuación te contamos no solo cómo preparar pan dulce para vender en Navidad, sino, a qué precio venderlo en relación a costo-ganancia.

Receta de pan dulce (bollo de un kilo)

El pan dulce es una gran opción para vender en Navidad.

Ingredientes

500 g de harina común (000 o 0000).

100 g de azúcar.

100 g de manteca blanda.

3 huevos.

100 ml de leche tibia.

10 g de sal.

10 g de levadura seca (o 25 g de la fresca).

Ralladura de una naranja.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

100 g de frutas abrillantadas.

80 g de frutos secos (nueces, almendras, avellanas, lo que tengas).

40 g de pasas (opcional).

Preparación

Activar la levadura: en una taza, mezclá la leche tibia con una cucharadita de azúcar y la levadura. Dejala reposar hasta que empiece a hacer espuma. Armar la masa: en un bol grande, poné la harina, el azúcar y la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá los huevos, la ralladura, la esencia y la mezcla de levadura. Empezá a mezclar y, cuando la masa esté más o menos unida, incorporá la manteca de a poco. Amasado: amasá durante unos 10 o 15 minutos, hasta que la masa quede lisa y elástica. Tiene que despegarse de las manos y del bol. Primer levado: dejá la masa en un bol tapado con un repasador y esperá a que duplique su tamaño (aproximadamente una hora y media). Agregar las frutas: una vez que haya levado, desgasificá (apretá suavemente para sacar el aire) y mezclá las frutas y los frutos secos. Segundo levado: colocá la masa en un molde de pan dulce de 1 kilo y dejala descansar hasta que crezca nuevamente, casi hasta el borde. Horneado: llevá a horno precalentado a 170 °C durante unos 40 a 45 minutos. Si se dora demasiado rápido, cubrilo con papel aluminio. Enfriar y decorar: dejalo enfriar completamente antes de glasear o cubrir con chocolate y almendras, según tu gusto.

Precio sugerido para Navidad 2025

Teniendo en cuenta el aumento de los insumos, sobre todo manteca, frutas secas y harina, el kilo de pan dulce artesanal para el último trimestre de 2025 se estima entre $30.000 y $45.000, dependiendo de la calidad de los ingredientes y la presentación. En cambio, los pan dulces premium, con frutos secos seleccionados y empaques de regalo, pueden llegar a $50.000 o más.