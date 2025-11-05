Receta de pan dulce y a cuánto vender el kilo para Navidad

Llega la época de las fiestas y en momentos de crisis los emprendimientos de venta de pan dulces y otras cosas ricas para la mesa navideña y de año nuevo comienzan a florecer. Pero calcular los costos, cantidades y el precio ideal para generar ganancia no es tarea sencilla. Es por eso que a continuación te contamos no solo cómo preparar pan dulce para vender en Navidad, sino, a qué precio venderlo en relación a costo-ganancia.
Receta de pan dulce (bollo de un kilo)
Ingredientes
- 500 g de harina común (000 o 0000).
- 100 g de azúcar.
- 100 g de manteca blanda.
- 3 huevos.
- 100 ml de leche tibia.
- 10 g de sal.
- 10 g de levadura seca (o 25 g de la fresca).
- Ralladura de una naranja.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 100 g de frutas abrillantadas.
- 80 g de frutos secos (nueces, almendras, avellanas, lo que tengas).
- 40 g de pasas (opcional).
Preparación
- Activar la levadura: en una taza, mezclá la leche tibia con una cucharadita de azúcar y la levadura. Dejala reposar hasta que empiece a hacer espuma.
- Armar la masa: en un bol grande, poné la harina, el azúcar y la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá los huevos, la ralladura, la esencia y la mezcla de levadura. Empezá a mezclar y, cuando la masa esté más o menos unida, incorporá la manteca de a poco.
- Amasado: amasá durante unos 10 o 15 minutos, hasta que la masa quede lisa y elástica. Tiene que despegarse de las manos y del bol.
- Primer levado: dejá la masa en un bol tapado con un repasador y esperá a que duplique su tamaño (aproximadamente una hora y media).
- Agregar las frutas: una vez que haya levado, desgasificá (apretá suavemente para sacar el aire) y mezclá las frutas y los frutos secos.
- Segundo levado: colocá la masa en un molde de pan dulce de 1 kilo y dejala descansar hasta que crezca nuevamente, casi hasta el borde.
- Horneado: llevá a horno precalentado a 170 °C durante unos 40 a 45 minutos. Si se dora demasiado rápido, cubrilo con papel aluminio.
- Enfriar y decorar: dejalo enfriar completamente antes de glasear o cubrir con chocolate y almendras, según tu gusto.
Precio sugerido para Navidad 2025
Teniendo en cuenta el aumento de los insumos, sobre todo manteca, frutas secas y harina, el kilo de pan dulce artesanal para el último trimestre de 2025 se estima entre $30.000 y $45.000, dependiendo de la calidad de los ingredientes y la presentación. En cambio, los pan dulces premium, con frutos secos seleccionados y empaques de regalo, pueden llegar a $50.000 o más.