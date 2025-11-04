Listas en minutos para matear: palmeritas caseras con tapas de tarta

Lista en cuestión de minutos, ideales para acompañar con unos ricos mates, la receta de palmeritas caseras es tan fácil como deliciosa. Solo se necesita de tapas de tarta y unos pocos ingredientes más, a la vez que no se necesita ser un experto en la cocina. Se trata de una de las recetas perfectas para aquellos que quieren comer algo rico y casero, pero sin ensuciar demasiado o enroscarse con pasos complicados.
Receta de palmeritas caseras con tapas de tarta
En esta oportunidad no vamos a preparar una pascualina, sino que con las tapas de tarta vamos a hacer palmeritas caseras. Si todavía no te imaginás como transformar esta masa en unas pequeñas delicias para comer con el mate, a continuación te detallamos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos que tenés que seguir.
Ingredientes
- 1 tapa de tarta (cuantas más uses, más palmeritas vas a tener).
- Azúcar.
- Manteca.
Preparación
- En primer lugar, estirá la masa. Lo ideal es trabajar en un ambiente fresco, ya que sino la masa se vuelve difícil de manipular.
- Pincelar la masa con manteca.
- Espolvorear con azúcar. Podés usar blanca, morena o rubia. Acá podés sumar un poco de canela, chocolate, dulce de leche, etc.
- Enrollar de ambos lados en dirección hacia el centro. Te tienen que quedar dos tubos pegados.
- Cortar en rodajas a lo largo y cocinar a fuego fuerte, vuelta y vuelta, hasta que quede dorado de ambos lados.
Si quisieras podés preparar también la masa de la tarta. A continuación te explicamos cómo:
Ingredientes
- 9 cdas. de harina leudante.
- 9 cdas. de aceite.
- 9 cdas de agua.
Preparación
- En un recipiente, colocamos 9 cucharadas de harina leudante. Opcional: agregar un poco de sal.
- Sumamos las 9 cucharadas de aceite y las 9 cucharadas de agua.
- Mezclar y bajar a la mesada para amasar, hasta que quede un bollo bien liso. Tapar la masa y dejar reposar durante 15 minutos.
- Precalentar el horno.
- Retirar la masa y estirar.
- Dar forma a las palmeritas.
- Hornear hasta que estén doradas.