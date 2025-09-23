Preparar una masa para tarta sin harina y sin TACC libre de gluten es muy fácil de hacer. No solamente es apta celíacos y personas sensibles o alérgicas al trigo, sino también para todas aquellas personas que quieren llevar una alimentación menos inflamatoria. Es saludable, fácil de preparar y queda deliciosa.
Si sufrís de inflamación abdominal al consumir harinas, podés probar reemplazándolas por harinas sin gluten, como harina de arroz, de almendras, de coco, entre muchas otras, que se consiguen fácilmente en dietéticas. Esta receta te va a salvar todos tus almuerzos y cenas. Además, rinde mucho más que una tapa de tarta comprada y no tiene nada de conservantes. Podés rellenarla con lo que más te guste. La receta fue compartida por Natalia Kiako, creadora de recetas saludables.
Receta de masa para tarta sin harina y sin gluten
Ingredientes
-
1 y 1/2 taza de harina de de arroz integral o cualquier otra harina de cereales sin gluten: sorgo, mijo, etc
-
Pueden usar hasta un 30% de harina de sarraceno, de garbanzos o de otra legumbre (esto es: aprox. 1/2 taza de harina de garbanzos y el resto, de arroz u otro cereal)
-
1 huevo (o chilinaza)
-
1 cucharada de aceite de oliva, de coco, manteca, ghee o el aceite vegetal que usen
-
1 y 1/2 cda de semillas (opcional)
-
Se puede agregar media papa o batata cocidas hechas puré (horneadas o al vapor). Brinda humedad y ayuda a aglutinar la masa.
-
Se puede agregar también puré de alguna legumbre ya cocida (por ejemplo hummus de garbanzos o porotos)
-
1 cdta de sal
Preparación
-
Unir todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Si no se forma una textura de plastilina (en su lugar, obtienen un arenado), pueden agregar lentamente agua fría. Cada 3 cucharadas de agua fría que necesiten, sumen 1 cucharada extra de aceite. En caso de que hayan elegido incorporar la batata o papa opcional, probablemente no haga falta.
-
Alisar con palote o con los dedos, directamente sobre el molde o tartera. Se puede usar de inmediato o freezar cruda, como cualquier masa de tarta comprada.
-
Si no tienen cancha y prefieren hacer un paso extra para garantizarse éxito, pueden cocinar 5 minutos la masa de tarta en el molde y recién entonces agregar el relleno para completar el resto de la cocción.
-
¡Listo! Podés freezarla si querés hacer y guardar más.