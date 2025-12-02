Macron visita China en medio de disputas comerciales

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla durante una declaración a la prensa con miembros del Gobierno y del Ejército francés, tras una reunión de la Coalición de Voluntarios, en el Palacio del Elíseo, en París

El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará a China esta semana en su cuarta visita de Estado, en un momento en que Europa busca equilibrar las amenazas económicas y de seguridad de Pekín con la dependencia de la segunda mayor economía del mundo en una época de turbulencias comerciales globales.

En el pasado, Macron ha tratado de proyectar un frente europeo sólido en sus relaciones con China, teniendo cuidado de no enemistarse con Pekín, cuya creciente asertividad está poniendo a prueba los lazos comerciales, diplomáticos y de seguridad, según los analistas.

"Debe dejar claro a los líderes chinos que Europa responderá a las crecientes amenazas económicas y de seguridad de Pekín, evitando al mismo tiempo una escalada de las tensiones que desemboque en una guerra comercial en toda regla y en una ruptura diplomática", dijo a Reuters Noah Barkin, analista especializado en China de Rhodium Group.

"No es un mensaje fácil de transmitir", añadió.

LAS EXPORTACIONES CHINAS GOLPEAN A LA INDUSTRIA EUROPEA

Macron, que comenzará su viaje con una visita a la Ciudad Prohibida de Pekín el miércoles, se reunirá con el presidente Xi Jinping el jueves en la capital y de nuevo el viernes durante un viaje a Chengdu, en la provincia suroccidental de Sichuan.

Su visita se produce tras un tenso viaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en julio, cuando dijo que los lazos entre la UE y China estaban en un "punto de inflexión".

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, visitarán el país a principios del año próximo.

Las tensiones comerciales entre China y Europa han aumentado porque las exportaciones chinas baratas, sobre todo en el sector siderúrgico tras quedar excluidas del mercado estadounidense, están afectando a amplios sectores industriales europeos.

En Europa también existe nerviosismo por la creciente superioridad tecnológica de China en el sector de los vehículos eléctricos y su dominio en el procesamiento de tierras raras, que podrían amenazar el suministro a industrias europeas críticas.

En un contexto en que los aranceles de Washington están reduciendo el comercio mundial, Pekín está aprovechando la oportunidad para presentarse como un socio comercial, con la esperanza de calmar las preocupaciones europeas sobre el apoyo de China a Rusia y su modelo industrial subvencionado por el Estado.

Antes de su viaje, los asesores de Macron afirmaron que el presidente de Francia abogaría por un reequilibrio de la dinámica comercial, de modo que China impulse el consumo interno, y esperaban que "los beneficios de la innovación puedan compartirse", de modo que Europa tenga acceso a la tecnología china.

Para combatir la creciente preocupación por el comercio con China, se espera que la Unión Europea desvele una nueva doctrina de seguridad económica que podría suponer que el bloque despliegue su caja de herramientas de instrumentos comerciales de forma más agresiva hacia China.

Francia, cuyos fabricantes de automóviles tienen ventas insignificantes en China, pero están bajo presión para tener éxito en su transición a los vehículos eléctricos en casa, apoyó un impulso de la Comisión Europea para elevar los aranceles sobre las importaciones de automóviles eléctricos chinos.

También se vio envuelta en una disputa con Pekín durante más de un año por una investigación china sobre las importaciones de brandy, una medida ampliamente vista como represalia china por el apoyo francés a los aranceles sobre los vehículos eléctricos, antes de que se le ofreciera un respiro.

A pesar de la reciente apertura de una nueva línea de montaje en China, es poco probable que Airbus consiga un pedido esperado desde hace tiempo de hasta 500 aviones durante la visita de Macron, según fuentes del sector. Este tipo de acuerdos permiten a Pekín influir en Washington, que presiona para que Boeing se comprometa a realizar nuevas compras.

