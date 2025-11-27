Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini.

Mario Pergolini ya tiene a su nuevo invitado para el programa de Otro Día Perdido este jueves 27 de noviembre. El ciclo de histórico conductor, el cual se emite en El Trece, está teniendo buenos números en una franja más que competitiva en la televisión argentina. Con el tiempo fue tomando cada vez mayor importancia, principalmente por la dinámica que se genera con los que pasan por el estudio, teniendo también su cuota de responsabilidad las intervenciones de Rada.

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este jueves 27 de noviembre?

Según lo revelado por el programa en sus redes sociales, la figura que dirá presente esta noche será Julio Bocca, reconocido bailarín, director y maestro de ballet. Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar el episodio de hoy.

¿Quién es Julio Bocca?

Julio Bocca, nacido el 6 de marzo de 1967, es considerado uno de los artistas más destacados de la danza clásica no solo en nuestro país, sino también en todo el continente. Desde muy joven ingresó al Teatro Colón y, con tan solo 18 años, se adjudicó la prestigiosa Medalla de Oro del Concurso Internacional de Ballet de Moscú, un verdadero punto de inflexión y rotundo envión en su carrera mundial. Fue bailarín principal del American Ballet Theatre por casi dos décadas y estuvo en los teatros más preponderantes del planeta, destacándose puntualmente por su gran técnica; carisma escénico y versatilidad.

Julio Bocca, el nuevo invitado a Otro Dia Perdido

Al margen de su faceta como artista, fundó el Ballet Argentino, con el cual realizó giras internacionales, transformándose en figura clave para acercar la danza clásica a nuevos públicos. Tras su retiro como bailarín en 2007, siguió ligado al arte como maestro; director y promotor cultural. Fue director del Ballet Nacional Sodre de Uruguay, al que renovó y llevó a un éxito rotundo.