Quiso hacer un desafío extremo para bajar de peso y lo mató un infarto

Un influencer fitness ruso murió de un infarto mientras se sometía a un desafío extremo de "maratón" de comida chatarra. La misión del joven que terminó en fatalidad y cómo fueron sus últimos días.
Dmitry Nuyanzin, un joven influencer ruso de 30 años, buscaba subir 30 kilos para luego mostrarle a sus seguidores lo fácil que era su descenso con su programa de alimentación y actividad física, y murió en el intento. Para cumplir la misión, el influencer se propuso a comer solamente comida chatarra durante un mes -ingiriendo hasta 10.000 kilocalorías al día, según informó el diario británico The Sun- y a documentar cada uno de sus platos.
“Para el desayuno, tengo un plato de pasteles. Para el almuerzo, suelo comer 800 gramos de albóndigas con mayonesa. Durante el día, puedo picar papas fritas, y para la cena, tengo una hamburguesa y dos pizzas pequeñas, ya sea en una cafetería o a domicilio”, comentó en uno de sus videos de Instagram. Además, una semana antes de morir había anunciado que había subido 12 kilos en un solo mes y que había alcanzado los 105 kilos.
Crónica de un final anunciado
Durante los últimos días de su plan para ganar kilos, el joven ruso había empezado a sentirse mal y un día antes de morir había faltado a su entrenamiento porque no se sentía bien. Si bien le dijo a sus amigos que iría al médico al día siguiente, su corazón falló esa noche y el influencer ruso murió de un ataque al corazón mientras dormía.