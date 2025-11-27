Fin de semana XL: Jujuy solo alcanzó un 68,5% de ocupación hotelera y quedó por debajo de las expectativas

El último fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un movimiento turístico récord en todo el país, pero mostró una tendencia que refleja el contexto económico. En el caso de San Salvador de Jujuy, el territorio dejó cifras decepcionantes para el sector, ya que solo hubo un 68,5% de ocupación hotelera.

El secretario de Cultura y Turismo del municipio, Luciano Córdoba, confirmó que se alcanzó un "pernocte de 2.75 noches", es decir, "casi tres noches sobre un fin de semana de cuatro”. El funcionario confirmó además que más de 3.500 personas recorrieron la ciudad entre el viernes y el lunes. “Esto implica más generación de puestos de trabajo y un derrame en toda la economía local, desde los guías y las agencias de viaje hasta los hoteles y la gastronomía”, expresó.

Sin embargo, la cifra se ubicó muy por debajo de las expectativas que tenía el sector para un fin de semana de cuatro días. Estas cifras demuestran que la capital provincial no logró escapar del contexto económico a nivel nacional, de modo que muchos comerciantes se vieron obligados a bajar los precios para generar una rentabilidad mayor.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), “durante el fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional se desplazaron 1.694.000 turistas por la Argentina, un 21% más que en el mismo feriado de 2024”. Mientras que la estadía promedio fue de 2,3 noches, un 15% más que en 2024, aunque el gasto diario por persona cayó 3,7% en términos reales.

En este sentido, el impacto económico fue significativo con “1,69 millones de viajeros movilizaron $355.789 millones en el fin de semana extralargo”. En tanto, aunque el gasto total fue mayor, el consumo diario mostró reducciones por parte de los turistas. Según CAME, “el gasto promedio diario por turista fue de $91.317, un 3,7% menor en términos reales a 2024, reflejando un comportamiento más austero”.

Fin de semana largo XL: los destinos más elegidos

El movimiento se distribuyó en todo el país, con picos de ocupación en varias provincias:

Mar del Plata vivió un récord con más de 158.000 visitantes y ocupación hotelera histórica.

Entre Ríos se ubicó entre los cinco destinos más elegidos.

se ubicó entre los cinco destinos más elegidos. Misiones también se destacó, favorecida por el “Black Friday en Paraguay y el feriado en Brasil”, según el balance de CAME

también se destacó, favorecida por el “Black Friday en Paraguay y el feriado en Brasil”, según el balance de CAME Córdoba, Mendoza y la Costa Atlántica registraron alta demanda, consolidándose como polos turísticos tradicionales.

Balance turístico enero-noviembre de 2025

Por último, desde la entidad detallaron que “en lo que va del año se celebraron siete fines de semana largos, en los que viajaron 11.964.940 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado de $ 2.722.208 millones, lo que equivale a 1.944 millones de dólares”.

“El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, beneficiando a miles de pymes vinculadas con la actividad turística”, cerraron.