Resumí videos con IA sin la necesidad de verlos

Si necesitás saber qué dice un video sin perder 40 minutos mirándolo, la inteligencia artificial puede ser tu mejor aliada. Hoy te contamos cómo resumir videos online usando Gemini, la IA gratuita de Google, ideal para obtener la información clave de tutoriales, recetas, guías o explicaciones sin reproducir el contenido completo. A diferencia de ChatGPT —que todavía no permite este tipo de análisis de video—, Gemini sí puede hacerlo tanto desde enlaces como desde archivos que subas vos mismo.

Lo más importante es que el proceso es simple, rápido y no requiere conocimientos técnicos. Con solo pegar un link o adjuntar un video, Gemini genera un resumen claro y esquemático del contenido. Esto te permite entender los puntos principales sin necesidad de ver el material completo, algo especialmente útil si estás investigando un tema o comparando varias fuentes.

Cómo resumir videos online con Gemini

Gemini puede analizar videos alojados en plataformas como YouTube o Dailymotion. Por ahora, no funciona con contenidos publicados directamente en redes sociales como Instagram o TikTok, pero para los servicios de video tradicionales cumple muy bien.

Para pedir un resumen, podés usar un prompt sencillo como este: "Quiero que me hagas un resumen del contenido del vídeo del enlace. Hacé el resumen de forma esquemática mediante puntos o bulletpoints. [Enlace]". Los bulletpoints son opcionales, aunque sirven para obtener un resumen más visual y ordenado, ideal si necesitás captar lo esencial de un vistazo.

Cómo resumir videos subiendo un archivo

Si el video no está online o no querés compartir un link, también podés subir el archivo directamente a Gemini. La herramienta acepta videos adjuntos o cargados desde Google Drive.

El prompt recomendado es: "Quiero que me hagas un resumen del contenido del vídeo que te adjunto. Haz el resumen de forma esquemática mediante puntos o bulletpoints. [Archivo]". La dinámica es la misma, solo que en lugar del enlace, le enviás el archivo. Gemini analiza el video local y te devuelve un resumen punto por punto.

Hacé preguntas específicas sobre un video

Además de resumirlos, Gemini también puede responder dudas concretas basándose únicamente en el contenido del video. Esto es útil cuando buscás un dato puntual sin leer todo el resumen.

Probá utilizando este prompt: "Quiero que busques la información en el vídeo que te adjunto, y que me digas [pregunta] [enlace]". Así, la IA no responde con datos generales de internet, sino con lo que realmente se menciona en ese material.