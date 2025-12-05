Tenía 20 años: quién era Lourdes Antonini, la joven que murió por el derrumbe de un andamio en Villa Devoto

Este jueves por la tarde, el barrio de Vila Devoto fue el escenario principal de un hecho escalofriante, cuando la joven Lourdes Antonini, de 20 años de edad, falleció tras ser impactada por el cartel de una obra en construcción que cayó sobre su cabeza. La víctima del trágico accidente era oriunda de la localidad de Villa Bosch, al oeste del conurbano bonaerense, y trabajaba como empleada administrativa del Ejército. Por su parte, el arquitecto responsable del proyecto quedó imputado por el homicidio culposo de la joven.

Alrededor de las 14:53 horas, los servicios de emergencias fueron alertados sobre una mujer desvanecida en la vía pública. Sin embargo, cuando el personal llegó al sitio del accidente, en la avenida Chivilcoy al 3600, Antonini ya se encontraba sin vida. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) en su parte médico, la mujer habría perdido la vida en el acto, producto de las lesiones que sufrió por un bloque de madera con material que impactó sobre su cabeza.

Por su parte, la Justicia investiga las distintas responsabilidades del hecho, poniendo principal foco sobre la desarrolladora, quien habría sido la encargada de colocar el cartel que provocó el fatal accidente. Al mismo tiempo, la investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, órgano que ordenó la detención de dos operarios quienes, según creen, estaban acomodando el cartel porque estaba corrido.

Por el momento, el juzgado busca determinar la posible negligencia de la empresa y establecer las responsabilidades correspondientes. Por lo que se prosigue con la recolección de pruebas para dilucidar los hechos.

La palabra de los testigos

Fueron varios los testigos que hablaron ante los medios y brindaron información acerca de cómo se vivió el terrible momento.

Uno de los testigos, en diálogo con Crónica TV, denunció que la ambulancia tardó 30 minutos en llegar: "Mil personas llamaban a la ambulancia y no venía nadie. Estuvimos media hora, de reloj. Pasó una ambulancia y no frenó. Vino otra ambulancia, dobló antes y no frenó. Estuvimos media hora llamando. Y la piba se murió enfrente nuestro".

Por otro lado, una vecina del barrio, en comunicación con Telenoche, comentó que pasó al lado de la construcción minutos antes del accidente, sobre lo cual dijo: "Cuando vuelvo de comprar, lo veo al pibe -el encargado del proyecto- queriendo sacar la parte de la madera. Lo vi que estaba mal, lo estaba sacando mal. Me paré y le pregunté si podía pasar tranquila. Fue media hora antes. Yo vi que ese cartel, en algún momento, se iba a caer".