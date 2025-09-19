Mario Massaccesi habló sobre la trayectoria de Alberto Cormillot.

Las recientes nominaciones a los premios Martín Fierro de la televisión desataron una fuerte polémica por los grandes ausentes en las ternas, entre ellos Georgina Barbarossa en la categoría Mejor Labor en Conducción Femenina y el programa Cuestión de Peso. Mario Massaccesi habló con LAM sobre el tema y fue tajante: “Yo no estoy enojado. No me puede enojar el Martín Fierro ni una nominación porque no soy Martín Fierro-dependiente. No me cambia la vida, aunque ya he ganado. Y si APTRA considera que no tenemos que estar, está bien”.

Sin embargo, el conductor advirtió: “Lo que me llama la atención es que en casi veinte años de programa nunca le hayan dado nada y nunca le hayan dado nada a quienes estuvieron en Cuestión de Peso, que tuvo excelentes conductoras. O sea, ¿en 20 años ningún conductor lo mereció? Y algunos de ellos estuvieron varias temporadas”.

Massaccesi se refirió en particular a la figura de Alberto Cormillot: “Nunca le dieron nada a Cormillot, pero no por Cuestión de Peso, por nada de nada. Pareciera que la única longeva de la televisión fuera Mirtha Legrand, pero Cormillot es un ejemplazo. Es un gran panelista”.

En esa misma línea, agregó: “Yo creo que hay dos personas que están injustamente ninguneadas: una es Cormillot, que es un ejemplo, un hito en la televisión. Debutó en Buenas Tardes, Mucho Gusto. La mayoría de los integrantes de APTRA ni saben lo que era por una cuestión generacional. Laburó, se mantiene vigente, tiene 87 años. Y el otro es (Sergio) Verón, que es un panelista de aquellos, con contenido. Es el alma de este programa”.

La ausencia de Cormillot en los Martín Fierro

Sobre los motivos de estas ausencias, el conductor concluyó: “No están, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero no tengo ningún reclamo para hacerle a Ventura, jamás reclamaría un Martín Fierro, ni jamás mendingaría uno. Pero sí —y esto lo dicen varios miembros de APTRA— que por momentos parece un cumpleaños de 15: hay gente que se la invita porque tiene que estar”.