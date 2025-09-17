El comentario fogoso de Mario Massaccesi que salió al aire en El Trece: "Papucho"

El comentario picante de Mario Massaccesi a Sergio Verón.

Mario Massaccesi protagonizó un divertido momento al aire de Cuestión de Peso (El Trece) cuando evaluó una foto retro del profesor de educación física Sergio Verón y lanzó un comentario "fogoso" para su colega. La reacción de Verón al "carpetazo" al aire que provocó risas incómodas.

Todo empezó cuando la producción de Cuestión de Peso puso en una de sus pantallas una foto retro de Sergio Verón, quien integra el panel de nutricionistas del reality, y Mario Massaccesi notó que se trataba de una publicidad sobre la calvicie. Al parecer, el profesor de educación física se hizo un implante capilar para recuperar pelo. “¡Ah, bueno! Mirá lo que era ahí... es techo, alero... Pelada grado 3 tenías. Era grave la cosa", bromeó Massaccesi.

Sergio Verón no pudo ocultar la verguenza pero se sumó a las bromas y lanzó: “La barba te avejenta, Mario. Ese es el problema”. Y en ese momento, Mario Massaccesi aprovechó para deslizar un "piropo" para su compañero de trabajo en El Trece: "Estás hecho nuevo, papucho".

Qué días y a qué hora dan Cuestión de Peso

Cuestión de Peso puede verse de lunes a viernes a las 16.30 horas por El Trece. El programa está conducido por Mario Massaccesi y es un reality que busca cambiarle la vida a personas con sobrepeso y obesidad. Dentro del equipo de profesionales que evalúan a los participantes se encuentra el Doctor Alberto Cormillot, famoso nutricionista, y su esposa Estefanía Pasquini.