La emocionante confesión de Alberto Cormillot sobre lo que le queda de vida: "He tomado la decisión"

Alberto Cormillot fue homenajeado por su próximo cumpleaños de 87 años y pronunció unas emotivas palabras sobre su legado.

29 de agosto, 2025 | 20.22

El doctor Alberto Cormillot fue sorprendido por Mario Massaccesi y los participantes de Cuestión de Peso (El Trece) con un video homenaje por su cumpleaños número 87, el próximo domingo. El médico nutricionista se mostró conmovido con el tape que le prepararon y lanzó una profunda confesión sobre su vida y su legado.

La situación se originó cuando Mario Massaccesi anunció al aire la sorpresa para Cormillot, quien se mostro incómodo por el gesto de sus compañeros de trabajo: "El domingo es un día muy especial para el doc porque cumple ochenta y jóvenes, pendejeriles, siete años". Luego del tape que recogió algunos momentos célebres de la carrera televisiva de Cormillot, el médico bromeó: "He hecho unas cuantas cosas".

"Vos sabés que estoy escribiendo un libro de memorias, que me pidió una editorial, y una de las cosas que digo es '¿a quién le va a interesar eso?', ¿sabés cuándo encontré la motivación? Cuando pensé que se lo estaba contando a mi hijo, para que sepa quién fue su papá. He tomado la decisión de vivir mi vida a full y trabajar para lograr las cosas que quiero: trabajo para ser buena persona, buen médico", agregó Alberto Cormillot, dando algunos detalles sobre el proyecto con el que piensa su legado.

Cómo terminó el homenaje a Alberto Cormillot

El segmento de homenaje a Alberto Cormillot terminó con Nahuel, uno de los participantes de Cuestión de Peso, cantando el clásico tema A mi manera. Sobre la mitad de su perfomance, el joven se emocionó y pidió disculpas mientras se secaba las lágrimas.

