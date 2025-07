Se pudrió todo por lo que pasó con Cormillot al aire de Cuestión de Peso: "Está metiendo cocaína"

Se pudrió todo por lo que pasó con Cormillot al aire de Cuestión de Peso.

Cuestión de Peso (El Trece) vivió un momento de extrema tensión cuando la participante Marianela quedó envuelta en una polémica por una caja de alfajores. La picante declaración del nutricionista Alberto Cormillot que despertó un revuelo en el estudio de televisión.

Todo empezó cuando Mario Massaccesi anunció que Marianela -quien estaba viviendo en una habitación de la clínica por problemas habitacionales- dejó la clínica y se fue con Yael, otra participante, a pasar un fin de semana con algunos excesos. "Hice mal en no haberme quedado en la clínica y no haber hecho las cosas como las tenía que hacer porque las desconocía, pero es una realidad que todo el fin de semana me cuidé porque yo quiero llegar a mi alta. No soy una irresponsable que va y come y demás. Yo creo que la porción que me serví de asado, que es lo único fuera del plan, estaba correcta y después comimos las viandas", se defendió Marianela, quien recibió una caja de alfajores de regalo, una tentación para el plan de alimentación.

Cuando Mario Massaccesi pidió explicaciones sobre quien le mandó la caja de alfajores, Marianela explicó: "Me la mandó un amigo, un chico con el que estoy saliendo". "Un enemigo", lanzó Sergio Verón, con ironía. "Lo que conviene hacer es regalarla porque cuando vos abrís una caja de chocolates, el chocolate es un viaje de ida", sentenció Alberto Cormillot. "¿Eso es amor?", le preguntó Massaccesi. Y, durísimo, Cormillot reflexionó: "Ancestralmente regalar comida es algo superior a uno (...) La gente no entiende lo que significa regalarle comida a una persona con sobrepeso. Puede haber un enemigo encubierto, pero en la mayoría de los casos la gente lo hace porque no se da cuenta que le está metiendo cocaína al cocainómano".

"Hay que hacerse responsable": el reto de Mario Massaccesi a Marianela

Luego de la defensa de Marianela, Mario Massaccesi retó a la participante por abandonar la clínica de forma intempestiva: "Hay que hacerse responsable de las acciones porque tenés 24 años, sos una persona mayor y estás en un lugar de aprendizaje. Te podría haber pasado algo fuera de la clínica (...). En algún momento hay que agarrar el toro por las astas, la responsabilidad de tu vida, el compromiso con un tratamiento y darse cuenta lo que es un médico, lo que es una psicóloga, lo que es una nutricionista, lo que es un equipo de profesionales, lo que es una clínica, lo que es una cama en una clínica. En este momento hay millones de personas que quieren tener una cama en una clínica, que quieren tener un techo".

Marianela, quebrada en lágrimas, se quejó: "No sabía que por ayudarme tenía que aguantar estas cosas". "¿Qué cosas tenés que aguantar?", la confrontó Mario Massaccesi. Con bronca acumulada, Marianela sumó: "Hay cosas que no quiero mencionar porque están haciéndome mal. Creo que con una disculpa ya es suficiente". "Las disculpas fueron aceptadas", le dijo el conductor. "¿Entonces qué más hago, me arrastro o qué? Salí de la clínica, fue un error, no comí nada, me puedo pesar y demostrarlo, ya no sé qué hacer", sentenció Marianela. Finalmente, y pese a su explicación, quedó eliminada por subir 500 gramos.