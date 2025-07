Tensión en El Trece por el accidente de Cormillot en vivo: "Que no se caiga".

Alberto Cormillot fue el protagonista involuntario de un blooper en Cuestión de Peso (El Trece) que descolocó a su esposa Estefanía Pasquini y al conductor Mario Massaccesi, quienes corrieron a asistirlo. La situación que disparó una alarma en el reality y las palabras de Massaccesi frente a lo inesperado.

El accidente ocurrió cuando Cormillot estaba frente a un pizarrón explicando las propiedades del magnesio junto a su esposa, también médica nutricionista, y Mario Massaccesi. Pero tras un movimiento del doctor, la pizarra se cayó con un estruendo y tanto Cormillot como Pasquini y el conductor se agacharon para levantarlo. La nutricionista gritó y Massaccesi se apresuró a calmar los ánimos: "Puede pasar, puede pasar".

"Yo pensé que se había caído Alberto. Que no se caiga Alberto, cualquier cosa menos Alberto", sostuvo con humor el profesor de educación física Sergio Verón. Y aunque Cormillot siguió con su explicación, restándole importancia a lo ocurrido, sobre el final opinó: "Es la primera vez en 61 años que tengo en televisión que tiro un cartel abajo". "¿Sabés por qué?", le preguntó Mario Massaccesi, quien remató: "Exceso de magnesio".

La fuerte caída de Alberto Cormillot que preocupó a todos en Cuestión de Peso

En agosto del 2024 Alberto Cormillot tuvo un accidente doméstico y se cayó, preocupando no solo a su esposa y madre de su hijo menor Emilio sino a todo el equipo de Cuestión de Peso. Aunque luego pudo reponerse, el médico nutricionista reflexionó sobre las caídas de los adultos mayores y en su caso, sostuvo: "Yo no me rompí la cabeza porque hago gimnasia y tengo los brazos fuertes, entonces puede detener la caída a dos centímetros del escalón".