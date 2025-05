Estefanía Pasquini le dio una noticia inesperada a Alberto Cormillot: "Ya está mayor"

La esposa de Cormillot tomó una decisión contundente.

Estefanía Pasquini le dio una noticia inesperda a Alberto Cormillot. La misma fue publicada por Rodrigo Lussich en Intrusos, donde dio detalles de la situación que atraviesa el médico junto a su pareja. "Ya está mayor", aseguró el periodista que actualmente trabaja en América TV.

De acuerdo a lo manifestado por Rodrigo Lussich, Estefanía Pasquini tendría ganas de agrandar la familia junto a Alberto Cormillot. Con 86 años, el periodista opinó sobre cómo afectaría esto al profesional de la salud: "Déjenlo en paz al doctor Cormillot. Porque Estefanía Pasquini, su mujer, está pensando en tener otro chico, y al doctor no lo pueden exponer a eso… Me da miedo. Hay que tener cuidado. Ya está mayor. No jueguen con fuego… No, no, no".

"La pareja tiene al pequeño Emilio que es hermoso. Me parece una provocación innecesaria de parte de ella. Le preguntaron ‘¿Te gustaría darle un hermanito a Emilio o Adro se pone celoso?’, le preguntaron por Adrián, el hijo mayor del doctor Cormillot", agregó Rodrigo Lussich.

Por otro lado, el periodista de Intrusos afirmó: "Ella respondió ‘Amaría tener otro, y Emilio siempre dice ‘¿y si compramos otro Emilio?’ Pero agradezco haber podido tenerlo a él’. No jueguen con fuego. Ya el doctor Cormillot ha demostrado que puede estar en peligro. Yo no quiero que se exponga. No, no, no, se va a desarmar, chicos, me da miedo. Se desarma el abuelo, cuidado. Es un peligro…".

La esposa de Cormillot tomó una decisión contundente.

La esposa de Cormillot se cansó y le anunció lo peor: "Hinchada de huevos"

El doctor Alberto Cormillot está en un difícil momento familiar. Su esposa, la también nutricionista Estefanía Pasquini, quedó involucrada en una fuertísima pelea y anunció lo peor, para sorpresa de su marido: "Hinchada de huevos".

El escándalo fue revelado por LAM, magazine conducido por Ángel de Brito que filtró conversaciones privadas de Whatsapp por parte de Reneé Cormillot, la hija de Alberto, quien se equivocó y envió por error una interna familiar a un grupo de costura. "Decidimos dejar de insistir con mi hermano después de que nos gritó, increpó y amenazó. Si mi papá no puede dominarla, decidimos ignorarlos. La suegra de mi hermano quedó re triste por cinco minutos. Hasta me dio pena mi papá sentado solo como loco malo, y todos los otros adultos juntos pasándola bien", había escrito.

No solo eso, sino que el mensaje fue acompañado de un video de septiembre de 2024 donde todos los hermanos estaban en la clínica Cormillot, donde también trabaja Pasquini, y se puede observar una discusión elevada de tono. "Nos increpa por los pasillos de nuestra clínica, que es nuestro segundo hogar", decía también el mensaje de Reneé, dejando en claro la mala relación que tienen los hijos del nutricionista con su esposa.

Es por eso que Pasquini rompió el silencio y dialogó en el ciclo A La Tarde para hablar de lo sucedido. "Claramente, ni le grito ni nada a nadie, pero si ella lo sintió así, qué sé yo...", dijo en primera instancia. "Es como a mi hijo, cuando le digo ‘Emilio, no hagas eso. Emilio, no se puede hacer eso porque te podés golpear, porque puede pasar esto. No hagas eso’. O sea, llega un momento que si no te da pelota, nada. Es eso el video. Es una hinchada de huevos que le contesté mal, obvio. Le contesté mal a Reneé, sí. Eso es lo que se ve en el video", concluyó la nutricionista de 39 años, quien no dudó en afirmar que no se lleva bien con los hijos de su esposo.