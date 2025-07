Guido Kaczka habló en El Trece sobre la partida de Mila Yankelevich.

Guido Kaczka se emocionó en El Trece al hablar de la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. El conductor fue parte de varios proyectos de la famosa productora, por lo que se vio personalmente afectado por la triste noticia.

La sobrina de Romina Yan perdió su vida en una excursión de una colonia de vacaciones en Miami: iba en un velero que fue embestido en un accidente por una barcaza. La televisión toda se conmovió tras esta noticia y Guido Kaczka no fue la excepción en su ciclo de El Trece.

"Hoy fue un día muy especial porque bueno, por lo que todos vivimos. Veníamos de La Locomotora y pasa lo de Tomás Yankelevich. Ahí está la familia Yankevelevich, parte de su familia, es un familión. Es un familión. No hay palabras. Acompañarlos con el corazón. Vi hoy la familia de Telefe, pero también la familia de El Trece y yo desde lo personal porque los quiero tanto. Cris, Gustavo, Tomás, Sofía, la mamá. Y todo lo que conocieron hoy", soltó con congoja Guido Kaczka. Y siguió: "Mandarles este abrazo fuerte, bien fuerte, desde acá, desde El Trece. Y decirles que los queremos y que los acompañamos con el corazón. Le duele a todos los argentinos. Y también la otra nena, lo que está viviendo la familia. Todos los que estén viviendo esta tragedia, el abrazo más fuerte desde El Trece".

Las palabras de Guido Kaczka sobre la muerte de La Locomotora Oliveras

“Me agarró en el pasillo y me decía: ‘¡Pero pegá, pegá maricón! Vos sos muy bueno con el bla, bla, pero pegá’. Me regaló unos guantes y me decía ‘sacá lo que tenés adentro’. Le empecé a tirar piñas y me gritaba: ‘¡Así! Quiero que me duela’. Hoy me llamaron al mediodía que estaba bien, que había mejorado, que había movido la mano, que abrió los ojos", comentó Kaczka. Y sumó: "A las tres horas me llamaron para decirme que había fallecido. Una lástima, se fue una campeona. Tenía un fuego adentro que te contagiaba. Se nos fue una mujer única, una guerrera de verdad".