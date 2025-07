La tristeza del doctor Cormillot por la muerte de Locomotora Oliveras.

La boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras murió a los 47 años luego de permanecer dos semanas internada en estado crítico, tras un ACV isquémico. El doctor Cormillot se mostró conmovido por el inesperado fallecimiento de la deportista y habló sobre la posible causa que la podría haber llevado a la muerte.

Mario Massaccesi y el doctor Alberto Cormillot se mostraron muy dolidos por la muerte de Locomotora Oliveras y el conductor de Cuestión de Peso (El Trece) recordó el paso de la boxeadora por el programa, sorprendido por su adiós: "El diagnóstico de ACV en una mujer que todos decíamos '¿cómo puede ser?' Porque ella apelaba siempre a la buena salud, pero nos puede pasar...".

"Ella hacía mucha actividad física, lucía buena salud pero nadie conoce como estaba su estado por dentro y además nada te exime a tener un aneurisma. Cuando hay una muerte de estas nadie puede saber a qué se debe un ACV. Es muy difícil saberlo. En los casos de muerte súbita muchas veces se sabe por qué para el corazón. En el caso de ACV, yo no conocía sus antecedentes", sostuvo Cormillot, muy contrariado por la muerte.

Luego, Mario Massaccesi deslizó que uno de los agravantes fue que el ACV la "agarró dormida" y preguntó: "Pasaron más de 8 horas. Entre que se produce un ACV, ¿cuánto tiempo útil es el que queda para actuar lo más inmediatamente posible?". "En general, los golpes recibidos van produciendo un daño de tipo crónico pero no un daño agudo. Pueden tener enfermedades degenerativas del cerebro o micro daños que se van acumulando, pero no es tan habitual que tengan un ACV", aseguró Cormillot.

La dramática revelación que encendió alarmas en Cormillot: "Hipertensión"

"Había un cuadro que no estaba siendo tratado. Entre otras cosas, era hipertensa", agregó Massaccesi aportando detalles sobre la muerte de la Locomotora. "La hipertensión es la tercera causa de muerte en todo el mundo, es la gran causa de muerte. Si era hipertensa y no se trataba, esa es la primera causa de accidente cerebrovascular (...) Cuando hay un cuadro de hipertensión hay que tener en cuenta que no haya una causa primaria y después viene el seguimiento médico con la dieta mediterránea y la dieta dash. No es solamente bajar el consumo de sal, sino subir el consumo de potasio y otros minerales. Y después la medicación y el control de cerca", aportó Cormillot.