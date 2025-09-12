La lucha de una figura de El Trece y Telefe contra el cáncer: "No se cura"

Una de las figuras más queridas de la televisión reveló su lucha contra el cáncer.

Una de las figuras más queridas de la televisión argentina habló de su lucha contra el cáncer. Todavía estoy transitando esta etapa porque la metástasis no se cura, estoy viviendo una metástasis y en principio me planchó bastante y dije ‘Ya está’. Después pensé que lo único seguro es que todos nos vamos a morir y no voy a esperar a la parca acostada porque no puedo”, expresó.

En diálogo con Intrusos, Marta González, quien supo brillar en ficciones de El Trece y Telefe, habló de su situación y de lo bien que le hace trabajar aún en la adversidad: "Ahora estoy contenta porque voy a hacer teatro. Tengo el amor de la gente y eso es lo más importante para mí. Ayer empezamos a leer la obra y no me di cuenta que había trabajado siete horas y no lo sentí”.

“Hace 24 años que le estoy ganando al cáncer, pero eran todos de mama primarios. Este último pasó de grado, secundario, me cagó, hay que ser bruta y no pasar de grado en ésto (risas)”, bromeó Marta González, y agregó: "Estoy sintética, ya no tengo siquiera nada (NdeR: se tocó el pecho en tono de broma). Hoy leí que ahora las chicas se están sacando las prótesis”.

La peluca de Marta González: se la sacó en vivo

“Ayudo a la gente para que no se (...) yo porque tengo ahora una peluca que me dio Oscar Colombo. Hay gente que no puede y uno se tiene que animar”, expresó Marta González. Acto seguido, se animó a sacarse la peluca y aseguró: “Ay, que suerte que me pude sacar la peluca, me jode”.

Finalizando la charla, Marta González recordó: “Se acuerdan del pelo que tenía, todo el mundo me lo alababa y ahora no tengo. Creo que hay que mostrar eso y no tenemos que tener vergüenza porque transitamos una enfermedad. No soy enferma, tengo una enfermedad que la venzo desde hace 25 años. Los martes tengo quimioterapia, la próxima semana termino el segundo ciclo y los médicos no saben cuándo cortaré. Tengo que esperar, yo que soy ansiosa”.