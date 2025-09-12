Se había ido hace poco de Telefe: Mauro Szeta y una noticia inesperada en América TV.

Meses después de su salida de Telefe, se conoció una noticia inesperada sobre el periodista de policiales Mauro Szeta, ahora en América TV. Qué sucedió.

Es que Mauro Szeta, que hasta este momento venía apareciendo dentro de programas en el canal, ahora tendrá su propio programa: el nombre es "Los Salvajes" y se estrenará este sábado a las 22.

El programa, que comenzará a las 22, será un especial sobre el caso de María Soledad Morales, asesinada en Catamarca en 1990, cuando tenía 17 años, en un femicidio que conmocionó al país.

La salida de Mauro Szeta de Telefe

El periodista especializado en policiales dejó Telefe a fines de enero, visiblemente conmovido por el cambio de señal en la que trabajaría. "Antes que nada, quería agradecerle a todos, los quiero mucho. Súper agradecido a este canal que me hizo crecer un montón. Hoy me recibieron las chicas en maquillaje emocionadas, llorando", expresó Mauro Szeta en aquel momento.

"Agradezco eternamente la oportunidad que me dio Telefe que me hizo crecer profesionalmente cuando vino la propuesta de sumarme a El Noticiero", continuó y añadió: "Son años maravillosos los que pasé, hasta hoy a último momento quería venir a laburar, porque amo venir. Y bueno, a veces la vida te pone laboralmente con otro proyecto. Me pareció que era momento para iniciar otro proyecto, pero tengo los mejores recuerdos de acá. Siento que crecí como persona, como laburante ni hablar".