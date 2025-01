Se quebró en vivo: el llanto de Mauro Szeta en su despedida de Telefe

Mauro Szeta se despidió de Telefe y no pudo evitar las lágrimas.

Mauro Szeta no pudo contener las lágrimas y se quebró en vivo al anunciar su adiós a Telefe. El periodista continuará su carrera en otra señal de aire a partir del mes de marzo, y es por esta razón que se tomó unos minutos para hablar con el público del Noti de la Gente. Allí, con cálidas palabras, contó las razones de su despedida.

"Quería agradecerle a todos los laburantes del canal, los quiero mucho. Súper agradecido a este canal, que me hizo crecer un montón. Hoy me recibieron las chicas en maquillaje emocionadas, llorando. Es una deciisón que tomo en la que agradezco eternamente la oportunidad que me dio Telefe que me hizo crecer profesionalmente", comenzó diciendo Mauro Szeta.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ante la atenta mirada de Germán Paoloski, quien no pudo evitar emocionarse, Szeta expresó: "Son años maravillosos los que pasé hasta hoy, porque quería venir hasta último momento porque amo venir. A veces la vida te pone laboralmente con otro proyecto, me pareció que era el momento. Pero tengo los mejores recuerdos de acá. Siento que crecí como persona, como laburante ni hablar. Una decisión así atraviesa todo, a mi esposa".

"Un agradecimiento a mi esposa Clarisa. No hay nada mejor que una compañera amante bancándote cuando tomás una decisión, es 'o te separás o te casás y te afianzás'. Ayer le dije 'boluda, lo que te amo. El amor que tenés que tener para bancar un tipo que está hace un tiempito deliberando cómo sigue su vida adelante'. Gracias a la gente, amo a la gente, no me gusta dejar de hacer las cosas que hago. Viajar en bondi, en subte, con todo el amor a los que me acompañaron en el Noti de la Gente. Ahora, pausa", cerró Mauro Szeta.

Arde Telefe: Mauro Szeta trabajará para la competencia, ¿a qué canal de aire se va?

Mauro Szeta anunció su adiós a Telefe. El periodista deja la señal "de las pelotitas" tras varias temporadas como referencia en el periodismo de investigación. Ante esta situación, muchas personas se preguntaron dónde trabajará a partir del mes de marzo y se sorprendieron con la respuesta. Será una de las figuras de la competencia directa.

Mauro Szeta trabajará para la competencia.

Según informó Ángel de Brito en Bondi, Mauro Szeta trabajará en América TV. Esto ocurrirá cuando finalice el mes de febrero. Así las cosas, el tercer mes del año tendrá uno de los traspasos más importantes de la televisión abierta. Sin dudas, este periodista es uno de los más prestigiosos en su rubro y le dará un salto de calidad a la señal del ex "Canal 2".