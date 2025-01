Chau Mauro Szeta: los motivos por los que el periodista se va de Telefe

Qué pasó con Mauro Szeta en las últimas horas que impactó a la televisión.

Mauro Szeta es uno de los periodistas más reconocidos de la televisión argentina por su labor en el área de policiales, donde la desempeña en Telefe desde el 2017. En las últimas horas, su nombre resonó en el ambiente tras haberse confirmado una noticia inesperada que causó gran impacto en el ambiente de los medios.

La televisión tiene a muchas figuras que trascendieron en sus respectivos roles, como conductor, panelista, productor, entre otros. En el caso de Mauro Szeta, siempre se desempeñó como columnista en el área de policiales y trabajó en distintas señales, como Telefe, El Trece, C5N y El Nueve.

El periodista de 51 años viene de estar en tendencia en las redes sociales por una noticia repentina que se confirmó durante la jornada del viernes 31 de enero. Después de ocho años, pegó el portazo de Telefe tras formar parte del ciclo Cortá por Lozano conducido por Vero Lozano, motivo por el cual hubo sorpresa en el mundo de la televisión.

Mauro Szeta fue parte de Telefe desde el 2017.

De acuerdo a la información que reveló Ángel De Brito, Mauro ya tiene todo arreglado con otro canal. "Ya habló con sus compañeros, con Paoloski, con Vero. Ellos ya estaban al tanto, no es que los tomó de sorpresa. Desembarca en la pantalla de América TV y va a debutar el 5 de marzo con Sergio Lapegüe en el programa de la mañana. Va a estar a cargo de policiales, lo que a él le gusta hacer", indicó el conductor de LAM. "Le hicieron una oferta mejor. Telefe no la pudo igualar. Y como dicen los contratos, si el canal que te tiene contratado no te puede igualar o mejorar la oferta, tenés derecho a irte", añadió.

