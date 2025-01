Chau C5N: el futuro de Flor de la V dio un giro inesperado y hay sorpresa en la TV.

El futuro de Florencia de la V dio un giro inesperado y aunque se rumoreaba que la conductora iba a debutar en C5N en marzo hubo un cambio de planes y hay sorpresa en la televisión. La revelación de Ángel de Brito sobre los próximos pasos de Flor de la V tras su abrupto despido de Intrusos.

Ángel de Brito reveló en Bondi Live qué sucederá con Florencia de la V en su futuro en la televisión luego de su abrupta desvinculación de América TV: "tenía todo arreglado con C5N para comenzar su programa en marzo. No llegó a un acuerdo con el canal y se bajó del proyecto".

Pero Flor de la V tiene un as bajo la manga y según indicó De Brito será una de las grandes figuras de otro canal vecino: "Va a debutar en Canal Nueve, en marzo, a las 13:30 con su programa de espectáculos. Todavía no tiene nombre ni panel. Ya la habían llamado. Estaba cerca de C5N, pero finalmente no cerró. El programa será producido por Jotax, la misma productora de A la Tarde y Desayuno Americano en América TV".

La mayor sorpresa la tendrán Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes vuelve a Intrusos como conductores de la nueva temporada, ya que serán los competidores directos de Flor de la V. Por el momento, la conductora no emitió un anuncio oficial sobre su futuro en los medios de comunicación.

Echaron a Flor de la V en vivo y se armó un escándalo en América TV: "No me merecía esto"

Este lunes, el mundo de la televisión se vio notablemente conmovido por el descargo de Flor de la V quien aseguró que la echaron de su rol como conductora de Intrusos (América TV) y que se enteró que a partir de 2025 Adrián Pallares y Rodrigo Lussich volverán a ponerse frente al clásico de la farándula, a raíz de información de una periodista. "Son dos personas crueles", aseguró.

"No nos merecíamos este final. No me merecía esta manera u esta forma, ni yo ni mis compañeros. Estamos en una fecha... Va a ser Navidad, eso no se le hace a las personas. No se hace una cosa así. Estamos siendo testigos de la crueldad humana, la gente va perdiendo el trabajo y somos testigos. Es algo que le viene sucediendo a muchos trabajadores y muchos están en silencio ante esta situación. Hoy nos está pasando a nosotros y entonces no podemos naturalizar la crueldad", dijo la conductora totalmente en llanto.

"Está trascendiendo esta información: que yo dejo intrusos y que vienen otras personas que yo decido no nombrar porque fueron muy malos conmigo... Son personas crueles que mintieron sobre mí. Por eso nunca los nombro, nunca los menciono", sumó en relación al desembarco de los exSocios del Espectáculo a la pantalla de América. Por último, en medio de su gran conmoción, decidió dedicarle unas palabras a sus compañeros de panel, en especial a Marcela Tauro: "Me han hecho mejor persona. Taruro, yo tengo que decirte, vos sos una mina... Creételo Tauro. Sos una periodista, una mujer, creete lo que sos. Sos una gran mina, una gran compañera y una gran profesional. Me lo demostraste".

Por último, se despidió con unas contundentes palabras: "Creo en un país libre de verdad, por eso viva la diferencia, viva los putos, viva las travas y viva Perón. Gracias".