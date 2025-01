Lo levantaron y se arrepintieron: El Trece confirmó el regreso de un histórico programa.

El Trece dio marcha atrás con una decisión que causó polémica en el espectáculo y anunció la vuelta de un histórico programa que saldrá desde Mar del Plata para toda la Argentina. Los detalles sobre el lanzamiento del canal y la expectativa de sus primeras figuras.

Storylab acaba de anunciar que gracias a un enorme esfuerzo,en conjunto con Canal 13, se realizarán los míticos programas de Mirtha Legrand y Juana Viale emitidos desde la costa atlántica en febrero de 2025 a modo de pre lanzamiento de la esperada temporada 2025. El nuevo ciclo de El Trece contará por supuesto con grandes invitados desde la ciudad balnearia de Mar del Plata. Gracias a un gran trabajo de la productora se realizarán dos fines de semana de los programas más importantes de la televisión argentina: el 15, 16, 22 y 23 de febrero.

En marzo se retomarán los programas desde Buenos Aires, con una nueva escenografía por la pantalla de Canal 13. Las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale regresarán a la conducción de sus clásicas comidas junto a las figuras más relevantes del mundo del entretenimiento, la cultura, la actualidad y la política. El programa es de la productora StoryLab, encabezada por Nacho Viale y Diego Palacio.

Mirtha Legrand acorraló a Adrián Suar con una frase que incendió a la televisión: "Por qué mierda"

Mirtha Legrand es sin dudas una de las personalidades históricas del mundo de la televisión y el espectáculo en Argentina, que a sus 97 años, sigue vigente en los medios y viene de cerrar el 2024 con su programa de los sábados por la noche. En un contexto marcado por las obras de teatro en la temporada de verano, la conductora visitó la ciudad de Mar del Plata y una de las declaraciones que brindó causó impactó en el ambiente por la frase que puso contra las cuerdas a Adrián Suar y todo El Trece.

Como es común, la ciudad de Mar del Plata se encuentra atravesada por distintas funciones teatrales en el marco de la temporada de verano y hay varias obras en cartelera, tal como sucede en otros distritos como por ejemplo, Villa Carlos Paz en Córdoba. En esta oportunidad, "La Chiqui" estuvo en La Feliz y fue ovacionada por el público de un teatro en plena función. Cuando tomó el micrófono, se mostró agradecida y contenta, pero no pudo contener la bronca por una situación ocurrida con el canal del sol.

"Durante muchos años hice los almuerzos de Mirtha Legrand desde acá con muchísimo éxito, muchísimo éxito..."; introdujo la conductora que está por cumplir 98 años y recordó los programas especiales desde la Costa Atlántica. "No sé por qué mierda no se hace", se quejó tras la decisión del canal de no realizar esta propuesta. Lo cierto es que luego de la queja de Mirtha, las negociaciones con El Trece se destrabaron y, finalmente, volverá al aire en febrero.