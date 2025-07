En Independiente, Vaccari no afloja y va por dos refuerzos más

Después del debut en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, donde Independiente empató 2 a 2 con Sarmiento de Junín, ahora Julio Vaccari busca dos refuerzos más para el plantel en el mercado de pases y ya se iniciaron las negociaciones. Con un semestre agitado por delante en el que no sólo disputarán el mencionado certamen sino también la Copa Argentina y la Sudamericana, el DT no quiere perder el rumbo y ya trabaja para tener más futbolistas de jerarquía. Si bien restan detalles para cerrar a ambos, lo cierto es que ya hubo avances para concretar las charlas.

Los apuntados por la dirigencia avalados por el técnico son Hugo Martín Nervo y Lucas Villalba, dos nombres que sin dudas servirán para fortalecer la defensa del elenco de Avellaneda. Es que los compromisos venideros son por demás importantes y el entrenador no quiere que su equipo quede en el camino. Si bien no la tendrán fácil para sellar tanto la incorporación del surgido en Arsenal de Sarandí como la vuelta del actual hombre de Cruzeiro de Brasil, en el "Rojo" no pierden la ilusión.

Nervo y Villalba, los refuerzos a los que apunta Independiente con Vaccari en el mercado de pases

En cuanto al zaguero de 34 años con pasado en el "Viaducto", recientemente quedó libre en Atlas de México y desde la dirigencia ya iniciaron charlas para llegar a un acuerdo. Por su parte, Villalba tiene contrato con el club brasileño hasta diciembre del 2026 y todavía no tiene aseguradad su continuidad. Ante estas dos situaciones, el "Diablo" no perdió el tiempo y ya posó sus ojos en ellos para contratarlos antes de que cierre el libro de pases el próximo jueves 24 de julio.

Los números de Nervo en su carrera

Clubes : Arsenal de Sarandí, Huracán, Santos Laguna y Atlas de México.

: Arsenal de Sarandí, Huracán, Santos Laguna y Atlas de México. Partidos jugados : 597.

: 597. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 6.

: 6. Títulos: Torneo Clausura 2012, Supercopa Argentina 2012 y Copa Argentina 2013 con Arsenal; Supercopa Argentina 2014 con Huracán; Apertura 2021, Clausura 2022 y Campeón de Campeones 2021/2022 con Atlas de México.

Las estadísticas de Villalba en su carrera

Clubes : Independiente, Atlético Tucumán, Huracán, Aldosivi, Argentinos Juniors y Cruzeiro de Brasil.

: Independiente, Atlético Tucumán, Huracán, Aldosivi, Argentinos Juniors y Cruzeiro de Brasil. Partidos jugados : 349.

: 349. Goles : 7.

: 7. Asistencias: 18.

Lucas Villalba, uno de los apuntados para volver a Independiente

Los refuerzos que ya se aseguró Vaccari en Independiente y la presión a los dirigentes

Hasta el momento, el "Rojo" de Avellaneda sumó tres futbolistas más a su plantel después de algunas salidas como las de Álvaro Angulo e Ignacio Maestro Puch. Es el caso de Walter Mazzanti -extremo proveniente de Huracán-, Leonardo Godoy -defensor que llegó desde el Santos de Brasil- e Ignacio Pussetto -arribó desde Pumas de México-, quienes ya forman parte del equipo. Sin embargo, el DT no está del todo convencido con lo que tiene y quiere más para afrontar esta segunda mitad del año, lo cual dejó en claro en conferencia de prensa.

"Si Independiente quiere tener aspiraciones serias tiene que tener dos jugadores de elite por puesto. Les dije a los dirigentes que hay que sumar un lateral izquierdo y también reforzar otras posiciones, precisamos refuerzos", esbozó el DT tras el empate ante Sarmiento de Junín. Por otro lado, agregó: "la competencia va a ser más exigente que en el semestre pasado porque en la Copa Argentina y la Sudamericana, a medida que escalás, te enfrentás a rivales más complejos".