El drama de salud de Carmen Barbieri que impresionó a todos en vivo: "Es un derrame"

Carmen Barbieri vivió un insólito momento al aire.

Carmen Barbieri causó sorpresa al aire en su programa de El Trece al revelar lo que le pasó en su ojo. La conductora de televisión acudió con anteojos de sol a Mañanísima en su anteúltimo programa por el problema de salud que la afecta y generó impresión en sus compañeros cuando mostró cómo tiene el ojo.

La madre de Federico Bal fue noticia en los últimos días porque se supo que desde El Trece decidieron levantar su programa para incorporar en ese horario una apuesta con tintes más políticos, según informó Laura Ubfal. En ese contexto, Barbieri sufrió una complicación ocular y decidió mostrarse sin maquillaje ante las cámaras.

El video del momento fue subido a la cuenta oficial de El Trece en Instagram y generó gran repercusión en la red social. "Estoy sin maquillarme. ¿Quieren verme sin maquillaje? Esto soy sin maquillaje, porque tengo el ojito así. Estoy mostrando todo (risas). Pero estoy bien, no me duele, dicen que es un derrame. Por eso no me maquillé los ojos", soltó la capocómica entre risas.

Las palabras de Carmen Barbieri sobre el final de Mañanísima

En diálogo con Intrusos, Carmen expresó su tristeza y comprensión por el cierre del programa: "Hace cincuenta años que trabajo en esto, gracias a Dios, y entiendo cómo es. Lo que empieza termina, y a veces de forma abrupta. A veces lo ves venir, otras no", aseguró con serenidad. La conductora también dejó en claro que no hubo conflictos internos: "No me enojé ni di portazos, como dicen. Estoy muy agradecida con el canal y mis productores".

Sin embargo, también admitió que el desenlace la tomó por sorpresa: "Siento que hacemos un muy buen programa, no me lo esperaba", comentó. Aunque lamentó la situación, mostró su resiliencia al decir: "Ahora saldré a buscar trabajo, porque había dejado todo para dedicarme de lleno a esto".

Carmen Barbieri, al aire.

Laura Ubfal agregó que el representante de Carmen ya sabía del desenlace con 24 horas de anticipación y que incluso se había adelantado una reunión urgente en Pinamar para comunicarlo. "Esto fue más difícil de lo que se cree. Carmen trabajó mucho, reemplazó conductores, condujo varios ciclos. Se ganó su lugar en el canal", destacó Ubfal.

La angustia de Carmen Barbieri y el reclamo a Milei

La madre de Federico Bal reaccionó al aire a un testimonio de la actriz Marta González, quien aseguró que no llegaría a fin de mes si su hija no la ayudara económicamente. "Me pude jubilar con la mínima, de ama de casa. Tengo a mi hija y a mi yerno que me ayudan, si no, no podría. Los medicamentos que tengo que tomar los tengo que garpar. Y ayer me hice socia de PAMI también, porque no alcanza. A mí la jubilación, si no tuviera a mi hija y mi yerno, no me alcanza. No podría pagar las expensas del lugar donde vivo. ¿Qué, me tengo que mudar a los 80 años? Si a esto lo pagué con el laburo de toda al vida. No me parece justo", comentó la actriz en El Trece.

Carmen Barbieri reaccionó ante estas palabras en su programa, Mañanísima, y no pudo contener las lágrimas: "Una mujer que vive laburando, trabajó hace poco con Federico en una comedia. Es injusto que los argentinos estemos viviendo esto. Le hablo al presidente, cómo me gustaría hablar con él. No me importa si es al aire, en privado. A ver, que me explique. ¿Tiene corazón? ¿Él ve lo que está pasando? Me da mucha bronca".