Carmen Barbieri se hartó en pleno vivo por lo que pasó en El Trece y se fue: "Hagan el programa solos"

Carmen Barbieri se levantó de su silla en Mañanísima.

Carmen Barbieri es una actriz y directora teatral que se desempeña como conductora de televisión desde hace años, en el ciclo Mañanísima. En ese programa fue que la capocómica se hartó de lo que hacían sus compañeros y decidió levantarse de su silla enojada.

La creadora de obras de revista como Fantástica y Barbierísima lleva adelante el ciclo matutino de El Trece que se basa en noticias de actualidad y farándula, con acalorados debates entre sus panelistas. De ese modo, en un reciente cruce entre dos de los miembros de su equipo, Barbieri se cansó del desorden por el griterío e intentó irse del estudio.

En la mesa de Mañanísima se habló sobre el supuesto nuevo novio de Pampita, el polista Martín Pepa, y en ese debate Estefanía Berardi y sus compañeros tuvieron un intercambio de opiniones fuerte que derivó en una elevación del tono de todos. "Ayer hubo confusión en las redes sociales porque hubo otro Martín Pepa muy famoso que no es el de Pampita, que es amigo mío", comenzó Estefi. En ese momento, sus compañeros comenzaron a cargar a la panelista con que su amigo (Martín Pepa de Gran Hermano 2011) no sería tan famoso y todo derivó en un escándalo que hizo que Carmen estallara: "De a uno. Chau, me voy. Hagan el programa solos", dijo la conductora.

Así fue cómo la artista se levantó de la silla, aunque a los pocos segundos regresó con un reto a sus panelistas de por medio, para que mantengan la templanza a la hora de debatir los temas de coyuntura. "Tranquilos, la gente en la casa está diciendo 'ay, cómo grita esta gente'", lanzó.

Carmen Barbieri suele emocionarse en sus programas.

El duro descargo de Carmen Barbieri en contra de Javier Milei

"Se que el país no estaba en la lona y trabamos de subirnos en ella. Pero lo pido por favor, que lo más importante es la salud, luego pasa por la educación, el hambre de los niños y los comedores. Pasó el tiempo y no se habló más, ¿dónde está esa mercadería?, y después me hablan de números", comentó Carmen Barbieri, en su programa de El Trece, Mañanísima. Y cerró: "¿Cómo va a cerrar un Hospital? y que está en funcionamiento. Hablo como ciudadana. No soy nadie, hablo como alguien menos que esas doctoras que atienden por día a mucha gente. Que la verdad no están bien de la cabeza, porque no saben con sus vidas debido a que es muy difícil vivir en este país. Mi país, tan hermoso y rico como es".

La defensa de Carmen Barbieri a Marta González por sus problemas económicos

Hace algunas semanas, la actriz Marta González habló de la dura situación económica que vive y Barbieri apuntó directo contra Milei en un descargo al respecto: "Una mujer que vive laburando, trabajó hace poco con Federico en una comedia. Es injusto que los argentinos estemos viviendo esto. Le hablo al presidente, cómo me gustaría hablar con él. No me importa si es al aire, en privado. A ver, que me explique. ¿Tiene corazón? ¿Él ve lo que está pasando? Me da mucha bronca".