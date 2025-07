Miranda y Nicolás Occhiato hablaron sobre lo que ocurre en La Voz Argentina.

La Voz Argentina es el programa más visto de la televisión argentina y, por ese motivo, todo lo que ocurre en las emisiones del mismo se vuelve viral en las redes sociales. Eso mismo sucedió con un reciente cruce entre Miranda y Nicolás Occhiato, en el que el dúo le aclaró al conductor de Telefe cómo es su dinámica para elegir a un participante.

Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! suelen consultarse durante las presentaciones de los concursantes de La Voz Argentina qué hacer ante cada caso y, por sus charlas, Occhiato suele entender que al dúo le gusta el participante en cuestión, cuando no siempre es así. De ese modo, muchas veces el conductor asegura que a Miranda! le gustan concursantes ante los que luego los artistas no se dan vuelta.

Para llevar claridad al respecto, Gattas, Sergi y Occhiato protagonizaron un gracioso momento en los pasillos de Telefe en el que los cantantes de Don, Prisionero y Perfecta le aclararon su dinámica al conductor. "No nos gusta todo. ¿Qué parte de que no me gusta un carajo no entendés?", soltó a modo sacástico Juliana. Por su parte, Alejandro soltó: "Charlamos pero no es que cualquier reacción significa que nos gusta". Por su parte, el presentador dio a conocer: "Yo siento que les está gustando siempre". Con tono contundente y paródico, Gattas cerró: "¡No, no nos gusta!".

Nicolás Occhiato habló de las repercusiones de La Voz Argentina

"Vi todo muy positivo, la verdad que no vi tanta crítica pero uno cuando expone un programa tan popular y tan masivo obvio que para eso está el programa también. Todo el mundo opina. Primero el programa es una bomba. El formato es espectacular. Está muy divertido, los participantes están muy bien y aparte, bueno, nos acompañó el número que fue impresionante y mucho más de lo que esperábamos. Así que re contentos", sostuvo Nicolás Occhiato en diálogo con SQP.