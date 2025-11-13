Crisis en Gimnasia La Plata: los jugadores se plantaron contra la dirigencia antes de jugar vs. Platense

Crisis en Gimnasia: los jugadores se plantaron antes de jugar vs. Platense

Gimnasia y Esgrima La Plata atraviesa un momento de crisis siendo uno de los clubes del fútbol argentino en la misma situación. Los jugadores se plantaron este jueves 13 de noviembre en la previa del partido ante Platense por la última fecha del Torneo Clausura 2025 y no realizaron el entrenamiento habitual de cara al mencionado compromiso. Después de las victorias conseguidas ante River en el Monumental y contra Vélez Sarsfield como local, ahora los futbolistas del "Lobo" se cansaron.

En este compromiso contra el "Calamar", los dirigidos por Fernando Zaniratto se jugarán el pase a los octavos de final del campeonato, para lo cual tendrán que ganar y esperar que se den otros resultados. Por supuesto, la ilusión de lograrlo después de salvarse del descenso está más viva que nunca, pero el momento económico no es el mejor y esto afecta al plantel. Ante esto, mostraron su descontento contra los directivos frenando las actividades en el predio de Estancia Chica.

El plantel de Gimnasia de La Plata paró y no terminó la práctica antes de jugar vs. Platense

El equipo dijo presente en la zona de Abasto para iniciar el entrenamiento matutino de este jueves 13 de noviembre, pero finalmente esto no sucedió. Es que, si bien lo comenzaron y trabajaron en el gimnasio, tomaron la decisión de retirarse del predio sin continuarla. Hasta el momento, todo indica que no volverían hasta que no se solucione este problema, por lo que sería por tiempo indeterminado o hasta que la Comisión Directiva se encargue de esta cuestión y pague los sueldos correspondientes.

En cuanto al presente del "Lobo", acumula 19 puntos en la tabla de posiciones de la Zona B, junto a San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín -jugarán el viernes sus partidos-, a un punto de Talleres de Córdoba -el sábado enfrenta a Instituto- y a dos de River -visita a Vélez el domingo a las 17-. Entre los cinco clubes sólo avanzarán dos y Gimnasia será el último en jugar, ya que cerrará la fecha 16 contra Platense el lunes desde las 19.30 con la necesidad de ganar, pero también sabiendo lo que sucederá horas antes en las otras canchas. Claro que en el caso de que no haya resolución por parte de los directivos, los de Zaniratto llegarán con, al menos, dos prácticas menos de lo habitual.

Gimnasia y Esgrima La Plata viene de ganarle a Vélez, no entrenó y sueña con pasar de ronda

Los números de Gimnasia y Esgrima La Plata en la temporada 2025

Partidos jugados entre Copa Argentina, Torneo Apertura y Clausura : 33.

: 33. Triunfos : 11.

: 11. Empates : 6.

: 6. Derrotas : 16.

: 16. Goles a favor : 22.

: 22. Goles en contra : 35.

: 35. Títulos: no ganó.

Cuándo juega Platense vs. Gimnasia de La Plata por el Torneo Clausura

El "Lobo" visitará a Platense el próximo lunes 17 de noviembre a las 19.30 en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 16 del máximo certamen del fútbol argentino con el arbitraje de Fernando Echenique. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.