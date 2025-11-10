Violenta situación en Gimnasia vs. Vélez: le arrojaron un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez

Video: la insólita agresión a Falcón Pérez en Gimnasia vs. Vélez por el Torneo Clausura.

Una insólita situación se produjo en el duelo entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Vélez Sarsfield por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino: hinchas del 'Lobo' le arrojaron un martillo de emergencia al árbitro Yael Falcón Pérez, instantes después del gol de Marcelo Torres para el local. El encuentro, que estuvo demorado unos minutos por reiteradas bombas de estruendo que cayeron cerca del área del arquero Tomás Marchiori, continuó sin mayores inconvenientes a pesar de la agresión al referí que le acercó el objeto a uno de los colaboradores del cuadro platense.

Una cámara de la transmisión de ESPN Premium logró captar el momento exacto de la agresión: mientras los futbolistas del 'Fortín' se acomodaban en su propio campo para reanudar el juego sacando del medio, el proyectil, lanzado desde una de las tribunas del Estadio Juan Carmelo Zerillo, rebotó sobre el terreno de juego antes de impactar en el rostro de Falcón Pérez. Afortunadamente, el juez no sufrió ninguna lesión visible por lo que pudo continuar dirigiendo las acciones.

El complicado presente institucional de Gimnasia en el fútbol argentino

El pasado jueves 30 de octubre, una asamblea en Gimnasia y Esgrima La Plata fue suspendida por graves incidentes: mientras se trataba la Memoria y Balance del año 2024, un grupo de socios lanzó huevos, botellas y hasta sillas al escenario donde se encontraban los integrantes de la Comisión Directiva. En ese momento, la reunión que tenía lugar en el Polideportivo Víctor Nethol del 'Lobo' declaró un cuarto intermedio; algunas fuentes oficiales denuncian la presencia de personas que no son socias del 'Lobo' y que se "colaron". Después de media hora de incertidumbre, la junta pudo continuar y darse por finalizada, aunque también se arrojaron proyectiles en el cierre.

Noticia en desarrollo...