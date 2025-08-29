Insólito: un campeón del fútbol argentino fichó con un equipo de Arabia Saudita

Un futbolista que recientemente fue campeón del fútbol argentino protagonizó un fichaje insólito: en las últimas horas, fue presentado en un equipo de Arabia Saudita. Se trata de Juan Pablo Cozzani, parte del plantel de Platense que obtuvo el histórico título del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2025, quien jugará para el Al-Kholood Club de la Primera División del país asiático. El oriundo de Guaymallén, provincia de Mendoza, renovó contrato con la institución de Vicente López y se fue a préstamo con opción de compra por un año.

A través de varias publicaciones en su redes sociales, el conjunto de la la ciudad de Ar Rass, ubicada en el corazón de Arabia Saudita, confirmó la incorporación del ex jugador del 'Calamar'. “Nuestro nuevo muro está aquí. Juan Cozzani se une a Al-Kholood”, fue el mensaje que acompañó el anuncio del flamante refuerzo argentino en X (antes Twitter) e Instagram. El portero ya hizo incluso su presentación oficial en la derrota por 2 a 1 frente a Al-Ettifaq por la primera fecha del certamen local y fue parte de la presentación de las camisetas para la actual campaña.

Quién es Juan Pablo Cozzani, el arquero campeón con Platense que llegó al fútbol de Arabia Saudita

El arquero de 26 años desembarcó en el fútbol asiático occidental después de un importante paso por Platense, cuadro con el que conquistó el Torneo Apertura 2025, con buenos números bajo los tres palos. En total, llegó a disputar 69 encuentros, tuvo 34 vallas invictas y 51 goles en su contra en Vicente López. Ahora, en este nuevo desafío, buscará aportar el buen nivel que demostró en el primer semestre de este año en un elenco que está disputando su segunda temporada en la máxima categoría del fútbol saudí tras su ascenso en 2024.

Juan Pablo Cozzani fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Al-Kholood de Arabia Saudita.

Cozzani debutó como profesional en San Martín de San Juan en 2020, mientras el conjunto cuyano disputaba la Primera Nacional. El mendocino estaba cedido a préstamo desde Lanús, club en el que hizo categorías inferiores luego de pasar por Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y en el que integró varias convocatorias con el primer equipo, siempre como suplente. Antes de su presentación, incluso, fue convocado por Fernando Batista para la Selección Argentina Sub-23 que disputó el Torneo Preolímpico Sudamericano en Colombia: en aquella ocasión, la 'Albiceleste' fue campeón y obtuvo un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tras dos campañas con el 'Santo', el guardameta finalizó su vínculo con el 'Granate' y firmó con Deportivo Maipú en 2022, también de la segunda división del fútbol argentino. En enero de 2024 arribó a Platense y allí hizo historia: bajo la dirección técnica de Sergio Gómez y Flavio Orsi, fue parte del equipo que levantó el título del Apertura 2025, venciendo a Huracán en la final después de haber eliminado a Racing, River Plate y San Lorenzoen la fase eliminatoria. Contra el 'Millonario', Cozzani fue una de las grandes figuras en la tanda de penales al atajarle un tiro clave a Sebastián Driussi.