El jefe de la agencia de control fiscal británica dimite tras publicar el presupuesto antes de tiempo

FOTO DE ARCHIVO. La ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, sostiene el tradicional maletín ministerial rojo delante del número 11 de Downing Street antes de ir a la Cámara de los Comunes para presentar el presupuesto en Londres, Reino Unido

El presidente del organismo de control fiscal británico dimitió el lunes después de que la semana pasada su agencia publicara por error detalles clave del presupuesto anual de impuestos y gastos del Gobierno antes de que la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, los anunciara en el Parlamento.

La dimisión de Richard Hughes se produjo poco después de que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, por sus siglas en inglés) dijera que el lapsus del 26 de noviembre parecía haberse producido con un informe fiscal similar a principios de este año.

Reuters, que fue el primer medio de comunicación en publicar los detalles del informe de la OBR la semana pasada, también publicó los detalles de su informe de actualización del presupuesto de marzo cuando se hizo accesible públicamente en línea antes de su hora oficial de publicación, mientras Reeves aún estaba pronunciando su discurso ante el Parlamento.

La publicación anticipada la semana pasada de los detalles de las subidas de impuestos por valor de 26.000 millones de libras (34.000 millones de dólares) junto con las previsiones económicas del OBR provocó las burlas y el enfado de algunos parlamentarios.

Reeves comenzó su discurso presupuestario calificando el lapsus de "profundamente decepcionante" y de grave error por parte de la OBR.

Hughes dijo en su carta de dimisión que asumía la responsabilidad de las deficiencias detectadas en la investigación.

"Por lo tanto, he decidido que lo mejor para la OBR es que dimita como presidente", dijo en una carta a Reeves.

Hughes comenzó su primer mandato de cinco años como presidente del organismo público independiente en 2020, antes de que Reeves lo respaldara para un segundo mandato en mayo. Su marcha se produce tras un periodo de tensas relaciones entre Reeves y la OBR.

Reeves negó el domingo haber engañado a la opinión pública sobre el estado de las finanzas públicas británicas en el periodo previo al presupuesto, después de que la OBR publicara detalles de cuando le comunicó que sus previsiones fiscales no eran tan malas como algunos temían.

FALLOS TÉCNICOS Y DE LIDERAZGO

La OBR dijo el lunes que la publicación anticipada e inadvertida de su evaluación del presupuesto de Reeves la semana pasada se debió a fallos informáticos preexistentes que no habían sido detectados por la dirección del organismo.

La investigación sobre las causas de la publicación anticipada había descubierto que era probable que el fallo fuera anterior al presupuesto y la OBR dijo que mejoraría sus sistemas para evitar que se repitiera.

El valor de la libra y los precios de la deuda pública británica subieron tras las alertas de Reuters la semana pasada.

(1 dólar = 0,7563 libras)

Con información de Reuters