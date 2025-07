Dólar barato: el turismo al extranjero se disparó casi un 30% en junio

El Indec reveló un nuevo informe que confirma el atraso cambiario que el gobierno de Javier Milei pretende negar: el turismo. En junio, la cantidad de personas que llegó al país se contrajo 4,3% respecto al mismo mes del año pasado, mientras que los turistas que se fueron al exterior se disparó casi un 30%.

En junio, los ingresos al país bajaron 4,3% interanual y las salidas crecieron 28,6%, con un saldo negativo de 325 mil viajeros. Los turistas residentes que egresaron tuvieron como principales destinos a Europa, con 89,7 miles; y al bloque de países que conforman el bloque “Resto de América”, con 82,3 miles.

El gasto total del turismo emisivo alcanzó los U$S 557 millones, mientras que el gasto diario promedio fue de U$S 99,6. El mayor gasto diario promedio se registró en “Estados Unidos y Canadá”, que fue de U$S 121.

Según el informe, se registraron 5.595,8 miles de pernoctaciones de turistas residentes, con una estadía promedio de 13,9 noches. Las mayores estadías promedio se presentaron en Europa, con 23,2 noches; y en los países que conforman el bloque “Resto del mundo”, con 22,7 noches.

Turismo receptivo

Los turistas que ingresaron a la Argentina residen principalmente en Brasil, y fueron 59,1 miles; seguidos por 30,1 miles de residentes del bloque de países que conforman “Resto de América”; 22,4 miles de residentes de Chile; y 22,1 miles de residentes de Europa.

Se registraron 2.144,2 miles de pernoctaciones de turistas no residentes, con una estadía promedio de 11,8 noches. Las mayores estadías promedio se observaron en Europa, con 22,6 noches; y en los países que conforman el bloque “Resto del mundo”, con 18,6 noches.

El gasto total del turismo receptivo alcanzó los U$S 196 millones. El gasto diario promedio fue de U$S 91,8. El mayor gasto diario promedio se registró en los residentes de Brasil, con U$S 119,9; seguidos por los de “Estados Unidos y Canadá”, con U$S 113,4.

En junio, ingresaron 542,3 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 318,8 miles fueron turistas y 223,6 miles fueron excursionistas. El 71,7% del turismo receptivo provino de los países limítrofes. Los principales fueron Brasil, que aportó 27,6%; Uruguay, 20,3%; y Chile, 11,2%. El 51,5% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 37,9% lo hizo por vía terrestre; y el 10,6% restante arribó por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 57,1% del total del turismo receptivo.

Las salidas al exterior incluyeron a 1.219,5 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 643,8 miles fueron turistas y 575,8 miles fueron excursionistas. El 61,1% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 19,1%; y Chile, con 16,3%. El 57% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 35,9% lo hicieron por vía terrestre; y el 7% optó por la vía fluvial/marítima.