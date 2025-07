Otra buena en San Lorenzo: recupera un referente y Ayude lo podrá usar en Copa Argentina

San Lorenzo festeja: el entrenador, Ayude, recupera a un referente para el duelo clave ante Tigre, por octavos de Copa Argentina.

San Lorenzo de Almagro inició el Torneo Clausura con buenas sensaciones y, para octavos de final de Copa Argentina, tiene una gran noticia. Nery Domínguez, referente del plantel, se recuperó de una lesión y el entrenador, Damián Ayude, lo podrá tener disponible este sábado, cuando enfrente a Tigre.

En el regreso al entrenamiento de este martes, tras el empate ante River Plate, Nery entrenó a la par de sus compañeros luego de dejar atrás la lesión del tobillo que lo había marginado de los primeros encuentros del torneo local.

De no surgir ningún inconveniente, el mediocampista y defensor central, de 35 años, estará en la lista de concentrados ante el "Matador", partido que se disputará desde las 16.15 en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón.

Más allá del retorno del jugador surgido en Rosario Central, la atención está centrada en Orlando Gill. El arquero paraguayo, de gran rendiemiento este 2025, se entrenó de manera diferenciada debido a un problema muscular, sin embargo su presencia en Copa Argentina no correría peligro, ya que el cuerpo técnico tomó la decisión de que no haga trabajos exigentes solo por precaución.

San Lorenzo sumó un inesperado refuerzo a pesar de las inhibiciones

El refuerzo de última hora para el "Cuervo" es Diego Herazo, el colombiano que regresará al "Ciclón" tras su paso por Nacional de Montevideo y que Damian Ayude podrá utilziar en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

El pasado martes por la noche confirmó que Nacional no hará uso de la opción de compra y tampoco propondrá un nuevo préstamo por Herazo, ya el vigente vence a fines de julio. Sin lugar en el conjunto "Tricolor", el delantero debe retornar a Boedo, club con el que tiene contrato hasta mediados del 2027 después de que el "Cuervo" pagara un millón de dólares a Deportes Tolima a comienzos del 2024.

En la temporada que estuvo en el conjunto "Charrúa", el centrodelantero de 29 años marcó 9 goles y brindó 4 asistencias en 29 partidos disputados. Aunque arrancó siendo titular marcando goles, con el correr del tiempo fue perdiendo lugar en la consideración de los entrenadores y la dirigencia optó por no ejercer la opción de compra.

En San Lorenzo, por su parte, sólo pudo marcar un tanto en 21 encuentros disputados, que fue en la victoria 2 a 0 frente a Tigre por la Copa de la Liga 2024. Más allá de sus números, su regreso puede darle una alternativa al ataque del equipo de Ayude, que en la actualidad cuenta con Andrés Vombergar y Alexis Cuellos como jugadores de experiencia.

Cabe recordarr que, por la preocupante situación económica, la dirigencia, comandada por el presidente interino Julio Lopardo, tomó la decisión de no incoporar jugadores hasta que hayan levantado sus innhibiciones. Aún no se han levantado las inhibiciones que pesan sobre el club y hasta que eso no se haga no llegará nadie. "Seguir trayendo jugadores que después no se pueden pagar o que al poco tiempo reclamen por falta de pago no es el camino. Vamos a arreglarnos con lo que tenemos, creo que la gente de San Lorenzo lo va a entender. Otra cosa no se puede hacer", explicó el directivo sobre la adopción de esta postura.

Las inhibiciones que posee San Lorenzo son 4 en total, cuyo monto total es de 2,2 millones de dólares más intereses, entre los que se cuentan 1 millón al uruguayo Diego "Torito" Rodríguez, 600 mil a Monterrey por el pase del delantero paraguayo Adam Bareiro, 250 mil al defensor colombiano Cristian Zapata y 250 mil al Austin por el pase de Jhohan Romaña, una de las grandes figuras del "Ciclón" en el pasado semestre.

Los números de Herazo en su carrera