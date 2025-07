El fuerte descargo del DT de San Lorenzo tras la polémica vs. Gimnasia: "Seguir"

El fuerte descargo del DT de San Lorenzo tras la polémica vs. Gimnasia

San Lorenzo no se sacó ventajas con Gimnasia y Esgrima La Plata en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha del Torneo Clausura, cruce en el que hubo algunas polémicas para ambos equipos. Una de las más llamativas fue la del penal no cobrado al elenco local cuando restaban pocos minutos para el final del cotejo, la cual derivó en la bronca del DT del "Ciclón", Damián Ayude. Este último habló en conferencia de prensa acerca de lo sucedido y no se guardó nada.

Nicolás Lamolina, el árbitro de este cotejo, no observó la mano de Pedro Silva Torrejón en el área que el VAR -a cargo de Salomé Di Iorio- tampoco advirtió. De esta manera, el juego continuó y los dueños de casa perdieron la chance de ponerse en ventaja cerca del cierre para quedarse con los tres puntos. El entrenador analizó lo sucedido en dicho momento, fue muy crítico y también se refirió a lo que hicieron sus dirigidos en el verde césped.

La bronca del DT de San Lorenzo tras la polémica en el partido vs. Gimnasia

"Para nosotros fue mano, creo que abre bastante la mano de su cuerpo. Pero no lo cobraron, no lo consideraron y hay que seguir. Hubiera sido una situación manifiesta de gol, es importante que si lo generás te lo cobre. Igual no me pareció que el árbitro haya tenido injerencia total en el partido, me parece injusto hablar de él cuando los chicos jugaron con una intensidad bárbara", esbozó el estratega y además aseguró que se va "dolido" por el empate.

La otra polémica fue el gol anulado al "Lobo" platense por posición adelantada de Maximiliano Zalazar a los 40 minutos de la primera mitad. Después del cabezazo de su compañero Facundo Di Biasi en el comienzo de la acción, el delantero estaba fuera de juego más allá de lo que vino después que fue el rechazo fallido de Jhohan Romaña. Finalmente, el visitante no pudo ponerse en ventaja y el cero se mantuvo en el marcador hasta el pitazo final.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a River Plate en el Estadio Más Monumental el domingo 27 de julio desde las 20.45, mientras que Gimnasia será local ante Independiente a las 16 horas del mismo día. El "Ciclón", además, continúa con vida en la Copa Argentina donde por los octavos de final enfrentará a Tigre, pero el conjunto de La Plata quedó eliminado a manos de Central Córdoba de Rosario en 16avos. De esta manera, apuntará todo al Clausura teniendo en cuenta la necesidad de sumar puntos para alejarse de los últimos puestos de la zona de los promedios.

El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura y la Copa Argentina