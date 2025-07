Viviana Canosa hizo una fuerte acusación a Javier Milei en vivo.

Viviana Canosa se pronunció en una de las emisiones de su programa de El Trece y hizo una grave acusación al Presidente de la Nación, Javier Milei, en alusión al vínculo que tendría con las altas esferas del canal del Grupo Clarín. La periodista dio a entender que el líder de La Libertad Avanza habría sido quien decidió levantar su ciclo Viviana En Vivo.

La locutora reveló en el programa del 4 de julio que se descompuso antes de salir al aire por el mal momento laboral que vive, con la noticia de que a fin de este mes ya no estará al aire. En su descargo, se mostró angustiada por todo lo que conlleva perder un trabajo y acusó sin tapujos a Javier Milei.

"No es por un tema de audiencia, seguramente es por este señor que pusimos recién que acaba de tuitear contra otros colegas", soltó en una clara referencia a Milei. Y sumó: "Yo soy una mina súper fuerte, pero soy muy sensible y muy empática. Me da mucha pena que mucha gente se quede sin laburo, y debe ser por eso que en un momento venía leyendo, escuchando y recibiendo mensajes, y uno es un ser humano empático, laburadora como pocas. La verdad es que hoy quería hacer el programa igual aunque me estuviera por desmayar".

El descargo completo de Viviana Canosa en El Trece

"Tendría que estar en mi casa ahora. No me siento bien. Igual, he hecho programas con 40 de fiebre, pero si yo me iba hoy a descansar a mi casa porque no me siento bien, iba a ser tapa en todos los portales porque Viviana Canosa empezó a especular y jugar. Yo conozco el juego a la perfección. Salvo que caiga como Carmen (Barbieri) el día que cayó redonda, yo acá me quedo hasta el 31", comenzó la conductora. Y agregó: "Además, quiero decir algo. Vengo de una familia de trabajadores. Me costó mucho llegar hasta donde estoy. Lo valoro mucho. No me van a correr fácil. Soy una mina de espalda grande y defiendo lo mío con uñas y dientes porque sé lo que es hacerse de abajo".

Viviana Canosa.

Canosa aludió de manera directa a cómo se siente en esta situación y cerró: "El nivel de angustia que yo estoy sintiendo y calculo que le pasa a todos mis compañeros, a cada uno en particular. Vamos a estar acá hasta el 31 de julio, pero yo creo que hoy me angustié mucho durante un momento del día que me puse a leer mensajes de la gente, muy amorosos, muy cariñosos. La presión de los colegios que llaman y preguntan. Yo soy una mina súper fuerte, pero soy muy sensible y muy empática. Me da mucha pena que mucha gente se quede sin laburo, y debe ser por eso que en un momento venía leyendo, escuchando y recibiendo mensajes, y uno es un ser humano empático, laburadora como pocas. La verdad es que hoy quería hacer el programa igual aunque me estuviera por desmayar".