Preocupación en el fútbol argentino por Brian Fernández: no entrena en Talleres hace un mes

Preocupación en el fútbol argentino por la repentina desaparición de Brian Fernández.

Brian Fernández no se presenta hace un mes a los entrenamientos de su club Talleres de Remedios de Escalada y su desaparición causó gran preocupación en el ambiente del fútbol argentino. El delantero de 30 años, que había firmado contrato con el conjunto del sur del Gran Buenos Aires en mayo de este año, sufrió una lesión en junio que lo marginaría por unas pocas semanas; sin embargo, desde ese momento no regresó a las prácticas del plantel que dirige técnicamente Jorge Vivaldo y la institución desconoce su paradero.

El futbolista con pasado en Racing Club, Ferro Carril Oeste y Colón de Santa Fe disputó su último partido con la camiseta del 'Albirrojo' el 14 de junio, en una derrota frente a Central Norte de Salta por 1 a 0 en condición de local por la fecha 18 de la Primera Nacional. Llegó a estar presente en apenas cuatro encuentros (contra Chaco For Ever, Mitre de Santiago del Estero y Almirante Brown, su ex equipo al que le convirtió su único gol en esta etapa) antes de una nueva desaparición, otro triste episodio en una carrera marcada por su lucha contra las adicciones y por su salud mental.

A finales del 2024, Fernández estuvo cerca de continuar su trayectoria como profesional en Coquimbo Unido de Chile, aunque dos semanas después de firmar su vínculo con el cuadro trasandino decidió dar un paso al costado para estar cerca de su familia y continuar con su rehabilitación. "El plantel me recibió bien, es un grupo muy lindo. Todos me preguntaron cómo estaba, cómo la venía pasando. La verdad es que no me sentía bien y por eso no fui a Coquimbo Unido. Salió esta oportunidad y quiero poder reiniciar mi carrera acá", había expresado en su presentación como refuerzo de Talleres.

El delantero de 30 años convirtió un solo gol en los cuatro partidos que llegó a jugar con el 'Albirrojo'.

Las estadísticas de Brian Fernández como futbolista

220 partidos disputados.

83 goles.

20 asistencias.

Un título (Supercopa MX con Necaxa en 2018).

La carrera de Brian Fernández

Hasta su desvinculación de Ferro Carril Oeste en 2022, Fernández disputó un total de 30 partidos y convirtió 13 goles. Estuvo muy cerca de lograr el ascenso a la Primera División y el equipo quedó en las puertas de dicho objetivo. Entre cada etapa con el club estuvo en Deportivo Madryn por poco tiempo y no demostró tanto ya que sólo se calzó su camiseta en seis oportunidades.

Con respecto a su carrera, el delantero surgió de Defensa y Justicia en 2011, pasó a Racing Club en 2015 y luego a Sarmiento de Junín en 2017. A nivel internacional, tuvo experiencias en el Metz de Francia, Unión La Calera de Chile, Necaxa de México y en el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos. En 2019 arribó a Colón de Santa Fe y en 2021 se concretó su llegada a Ferro. Luego, tuvo fugaces experiencias en el Morelia del ascenso de México y Almirante Brown, además de un breve regreso al 'Sabalero'; antes de firmar con Talleres (RE) en mayo, había jugado su último partido en octubre de 2024.