Brian Fernández rompió el silencio tras ser despedido del Morelia y reveló su calvario: "Lucharla"

El jugador argentino Brian Fernández no continuará en el Morelia de México porque la dirigencia del club tomó la decisión de despedirlo y el futbolista rompió el silencio en sus redes con un mensaje en el que reveló su calvario.

Brian Fernández rompió el silencio con un terrible posteo sobre cómo su adicción influyó en su despido del Morelia de México, club al que llegó tras su paso por Ferro Carril Oeste. El historial del delantero no era para nada positivo, pero desde el elenco "Azteca" lo buscaron para que regrese al verde césped y hasta convirtió un gol pocos días antes de su desvinculación. Sin embargo, la dirigencia tomó una drástica decisión con él.

Según contó el atacante, una "falta" al contrato que firmó con la institución cuando arribó fue determinante para su futuro. Así fue que, horas después de conocer la noticia, el futbolista utilizó sus redes sociales para dejar un triste mensaje en el que contó el calvario que vive. Por supuesto, su posteo tuvo una gran cantidad de likes y comentarios de sus seguidores apoyándolo para que siga adelante.

El mensaje completo de Brian Fernández en su Instagram

¿La pregunta de todos? ¿Recaíste? ¿De nuevo lo mismo? ¿La oportunidad que querías? ¡Que manera de cagarte! ¡Comentarios que la hacen aún más difícil de lo que es! Miren, les cuento un poquito, hace menos de un mes yo me encontraba en una clínica de Buenos Aires haciendo un tratamiento. Estaba internado ya desde hacía tres meses, cuando del cielo sentí que me llegó la propuesta de mi vida: llegar al club Morelia de México. Sentí que venía de Dios. Lo consulté con mi gente y me dijeron que NO! El contrato traía muchas cláusulas que yo por el momento que pasaba era difícil de cumplir ya que necesitaba mucha contención y gente con muchas ganas de ayudarme y apoyarme!

Estaba a punto de salir con un tratamiento casi completo, pero mis ganas de volver a estar adentro de una cancha y gritar un gol me ganaron y dije 'YO PUEDO'. Mi familia acompañando con miedo pero siempre conmigo, llegamos a México. Sin nada, yo saliendo de una clínica, tratando de acomodarme para seguir mi tratamiento, poniendo los entrenamientos por delante y ubicándome, en busca de casa, escuela y deporte para mi nene! Nada podía salir mal, porque el sol para mí estaba saliendo! Pero en mi cabeza la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir y cometí una falta. Eso me llevó al otro día a sentirme peor, pero decidí pedir disculpas y me sentí acompañado. Continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer para no pasar por la misma autodestrucción de siempre!

Pero al llegar de ese entrenamiento en mi siesta mi nene me levanta diciendo que llamaban mucho y ustedes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club, entre otras cosas … sólo esto puedo contarles y decirles que voy a estar aún mejor, después de todo en esta vida me toco lucharla. ¿Ustedes no lo intentarían? ¿Es triste? Sí, vengo llorando mucho pero para mi ese gol que metí en esos pocos minutos que me toco me dio más fuerzas para continuar, y me revive, lo estuve pidiendo por mucho tiempo en oración! El fútbol es mi vida y lo mejor que hago y lo demuestro cada vez que estoy dentro de una cancha. Gracias a todos los que gritaron conmigo ese gol más que nada a mi familia que lo lloro y sabe lo que significa para mi.

La carrera de Brian Fernández

Hasta su desvinculación de Ferro Carril Oeste, Fernández disputó un total de 30 partidos y convirtió 13 goles. Estuvo muy cerca de lograr el ascenso a la Primera División y el equipo quedó en las puertas de dicho objetivo. Entre cada etapa con el club estuvo en Deportivo Madryn por poco tiempo y no demostró tanto ya que sólo se calzó su camiseta en seis oportunidades.

Con respecto a su carrera, el delantero surgió de Defensa y Justicia en 2011, pasó a Racing Club en 2015 y luego a Sarmiento de Junín en 2017. A nivel internacional, tuvo experiencias en el Metz de Francia, Unión La Calera de Chile, Necaxa de México y en el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos. En 2019 arribó a Colón de Santa Fe y en 2021 se concretó su llegada a Ferro.