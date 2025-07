Las mejores 3 peleas de la Locomotora Oliveras en el boxeo: de un KO histórico al cruce con la Tigresa Acuña

Las mejores 3 peleas de la Locomotora Oliveras en su carrera en el boxeo

Alejandra "Locomotora" Oliveras murió días después de sufrir un ACV y dejó un legado imborrable en el boxeo argentino. La jujeña de 47 años, excampeona del mundo en cuatro categorías diferentes que realizó más de 35 combates arriba del ring, sin dudas se convirtió en un emblema para el deporte de los puños de nuestro país y muchas de sus presentaciones trascendieron más allá de lo boxístico. Una de las más recordadas fue la que tuvo contra Marcela "Tigresa" Acuña, pero también cuenta con un KO que marcó un antes y un después en su carrera.

La nacida en Jujuy y radicada en la provincia de Santa Fe colgó los guantes en 2017 venciendo a la mexicana Lesly Morales en Neuquén, donde se quedó con el último título mundial que cosechó y con el que selló 33 victorias (16 por KO), tres derrotas y dos empates. Antes de ello se cruzó con distintas exponentes no sólo a nivel local, sino también internacional y con la gran mayoría se lució. Las tres mejores peleas que hizo desde su debut en agosto del 2005 hasta la que marcó su retiro del boxeo.

Las 3 mejores peleas de Locomotora Oliveras en su carrera

Alejandra "Locomotora" Oliveras vs. Jackie Nava - 20/05/2006

No sólo fue el primer combate de la jujeña en el exterior a nivel profesional, sino también la oportunidad que tuvo para consagrarse como campeona mundial y no la desaprovechó. El Palenque del Hipódromo de Agua Caliente, Tijuana, fue donde Oliveras se impuso por KO en el octavo asalto ante la representante local que cayó dos veces en el segundo y una más en el último. Con esta pelea, la "Locomotora" demostró su potencial en el exterior cuando no era "favorita" y fue un punto de quiebre para su recorrido cuando sólo llevaba 7 duelos en nuestro país, con 6 victorias y un empate.

"Locomotora" Oliveras vs. "Tigresa" Acuña - 4/12/2008

Sin dudas fue uno de los duelos más esperados en el boxeo argentino. Ambas púgiles llegaban con un interesante recorrido en el que ya habían sido campeonas del mundo además de sumar otros cinturones. La "pica" existió y se vieron las caras arriba del ring para disputar el título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que ustamente estaba en poder de Oliveras. La "Tigresa" fue quien se quedó con el triunfo por puntos en decisión unánime en el mítico Estadio Luna Park en una definición que a la jujeña -que cayó en el quinto round- no le convenció.

Lamentablemente para los fanáticos del deporte de los puños no hubo revancha, aunque se esperaba que se vuelvan a enfrentar por lo que fue la pelea de aquel momento. De hecho, el conflicto se mantuvo por años hasta que se reencontraron para trabajar juntas en el evento boxístico y de streamers denominado La Gran Pelea y volvió todo a la normalidad.

"Locomotora" Oliveras vs. Lesly Morales - 8/04/2017

Poco menos de dos años después de lo que había sido su última pelea frente a Natalia Vanesa del Valle Aguirre, Oliveras todavía tenía un sueño pendiente y era convertirse en la primera mujer en alcanzar un título mundial en cuatro categorías diferentes para esa época. Lo logró con la impecable victoria por puntos en decisión unánime contra la mexicana donde se quedó con el cetro de la WPC (Comisión Mundial de Pugilismo) de la categoría superpluma.

Si bien la mencionada entidad no es una de las reconocidas por la Federación Argentina de Box, la "Locomotora" recibió un gran reconocimiento a nivel mundial ya que fue premiada con el Récord Guinness por lo que alcanzó. Con respecto al combate, la superó sin sufrir sobresaltos y sumó una nueva faja mundialista.