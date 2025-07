El emotivo mensaje de la Tigresa Acuña para Locomotora Oliveras en su hora más difícil

El emotivo mensaje en las redes de la Tigresa Acuña para la Locomotora Oliveras

Marcela "Tigresa" Acuña rompió el silencio en las redes sociales con un emotivo mensaje para Alejandra "Locomotora" Oliveras mientras esta última pelea por su vida en el Hospital José María Cullen de Santa Fe. La formoseña que hizo historia en el boxeo argentino, que se vio las caras con ella arriba del ring años atrás y las cosas no quedaron del todo bien, no se olvidó de quien fue su rival y le dedicó unas palabras. Por supuesto, las mismas no pasaron desapercibidas en el ambiente del deporte de los puños.

Si bien se reencontraron años después siendo parte del evento La Pelea del Año y todo se recompuso entre ambas, lo cierto es que siempre hubo cierta rivalidad. Más aún desde que Acuña le ganó en el ring del Estadio Luna Park un 4 de diciembre del 2008. La "Locomotora", que hoy está en estado crítico de salud tras el ACV sufrido el pasado lunes 14 de julio, siempre discutió ese resultado y de ahí nació la "pica" entre dos de las máximas exponentes de nuestro país. Hoy, la nacida en Formosa pero radicada en Caseros aprovechó la ocasión para desearle una pronta recuperación.

El emotivo mensaje de la Tigresa Acuña para la Locomotora Oliveras

"¡FUERZA ALE! Nunca me imaginé que estarías en esta situación, la vida te puso entre las cuerdas, pero sólo es... ¡UN ROUND MÁS!", escribió la "Tigresa" Acuña en sus cuentas oficiales con una foto juntas cuando fueron parte del mencionado evento que mezcló al boxeo con los streamers en el Teatro Gran Rex. Por supuesto, la imagen no tardó en hacerse viral y recibió tanto likes como comentarios por parte de fanáticos del deporte de los puños, que esperan por la pronta recuperación de la nacida en el norte argentino.

Cabe destacar que ambas fueron las grandes protagonistas de una pelea que quedó en la historia del boxeo femenino a nivel nacional. El título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) estaba en poder de Oliveras pero fue la "Tigresa" la que se quedó con la victoria por puntos en una decisión unánime y lo logró ante los ojos de miles de espectadores en el mítico Luna Park. Aquel duelo sin dudas fue de los más importantes por la trascendencia de cada una y lo que habían logrado hasta ese momento, pero sus carreras continuaron y siguieron dejando sus huellas.

La foto publicada por la Tigresa Acuña con un mensaje para la Locomotora Oliveras

El mensaje de la familia de la Locomotora Oliveras: "Es una guerrera"

Quien utilizó las redes de la exboxeadora jujeña fue su sobrino Facundo, quien subió un video a la cuenta oficial de TikTok de la exmulticampeona del mundo para dejar unas palabras en nombre de la familia. "¡Gracias a todos por los mensajes de amor! Les habla Facu el CM de la Locomotora, Cuanto amor le están dando a la Locomotora es emocionante y estamos todos juntos en esta, también estamos al tanto de los médicos. MI TÍA ES UNA GUERRERA Y VA A SALIR ADELANTE, QUE NO LES QUEPA NINGUNA DUDA", escribió el joven y acompañó el texto con un compilado de momentos de la referente del boxeo argentino.